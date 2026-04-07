Tưởng niệm 25 năm vụ tai nạn trực thăng làm 16 người hy sinh tại Quảng Trị

Trưa 7.4, tại khu vực bia tưởng niệm chân núi Am (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) phối hợp Cơ quan tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích Mỹ (DPAA) tổ chức lễ tưởng niệm 25 năm vụ tai nạn trực thăng khi làm nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh (MIA).

Khu vực bia tưởng niệm chân núi Am (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sự cố xảy ra ngày 7.4.2001 khiến 16 người hy sinh, gồm 9 liệt sĩ Việt Nam và 7 quân nhân Mỹ. Thời điểm đó, chiếc máy bay Mi-17 rơi khi đang bay trong thời tiết sương mù và đâm vào sườn núi thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), cách Hà Nội khoảng 450 km về phía nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện thân nhân các liệt sĩ; lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam như Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; UBND tỉnh Quảng Trị; cán bộ VNOSMP qua các thời kỳ. Phía Mỹ có ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Giám đốc DPAA khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Christopher Phelps; đại diện Hội Cựu chiến binh chiến tranh nước ngoài (VFW), Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đại sứ quán và Văn phòng MIA tại Hà Nội.

Các đại biểu tưởng niệm những người đã hy sinh cho việc làm nhân đạo ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tấm bia ghi tên những nạn nhân của vụ rơi máy bay ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Tiến, Giám đốc VNOSMP, gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình và khẳng định sự hy sinh của 16 cán bộ, quân nhân 2 nước đã góp phần quan trọng vào tiến trình hợp tác MIA suốt nửa thế kỷ qua.

Theo ông Tiến, vụ tai nạn đau xót này nhắc nhở chúng ta rằng hợp tác nhân đạo về MIA là công việc khó khăn, nguy hiểm, chứa đựng những rủi ro, mất mát và hy sinh. Tuy nhiên, hợp tác đã không dừng lại. Ông nhấn mạnh, dù công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn do điều kiện địa hình và thời gian, các lực lượng kế tục vẫn cam kết nỗ lực cao nhất để hoàn thành sứ mệnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Christopher Phelps dẫn lời nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn còn đeo đẳng nhiều gia đình 2 nước. Tuy nhiên, chính những nỗ lực chung trong khắc phục hậu quả chiến tranh đã trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ ngày nay.

Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP trao quà hỗ trợ một số gia đình chính sách tại xã Bắc Trạch ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Từ sau Hiệp định Paris năm 1973, hoạt động hợp tác tìm kiếm MIA đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, phía Mỹ đã nhận dạng và hồi hương gần 740 trường hợp trong tổng số 1.973 quân nhân mất tích tại Việt Nam. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy các chương trình hợp tác khác như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.