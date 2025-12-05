Tưởng thai kỳ khỏe mạnh nhưng bác sĩ phát hiện bất thường, cứu mẹ tròn con vuông

Khoảnh khắc nhịp tim thai "rớt nhẹ"

Khi nhân viên y tế đặt dây monitoring lên bụng chị P.U, những nhịp tim thai đều đặn hiện lên. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ, cho đến lúc đường sóng trên màn hình đột ngột rớt nhẹ, chỉ trong vài giây, rất nhanh.

Bác sĩ nghiêng người, nhìn kỹ hơn. Cái nhíu mày đủ để khiến căn phòng yên lặng cảm nhận có sự bất thường.

Khi thực hiện siêu âm chuyên sâu, hình ảnh siêu âm cho thấy có khối máu tụ mờ sau bánh nhau hiện lên rõ dần. Không lớn, không ồ ạt, nhưng đủ để gợi ý về nguy cơ nhau bong non.

Nhau bong non là tình trạng bánh nhau tách khỏi thành tử cung trước khi em bé chào đời. Khi điều này xảy ra, thai nhi có thể thiếu oxy rất nhanh, còn mẹ thì đối mặt nguy cơ mất máu và băng huyết. Điều khó ở chỗ một số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng, khiến sản phụ không hề biết mình đang gặp vấn đề.

Chị P.U nghe bác sĩ giải thích mà tim thắt lại: "Em không thấy có triệu chứng gì lạ hết. Sao lại nguy hiểm vậy bác sĩ"?

Chỉ sau khi bác sĩ giải thích mức độ nghiêm trọng, chị mới nhận thức được đây là một tình huống cần can thiệp ngay.

Kích hoạt quy trình khẩn cấp: Mọi hành động đều tính bằng phút

Tại khoa sản, Bệnh viện Phương Nam (thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu), quy trình khẩn cấp được kích hoạt để chạy đua thời gian cứu mẹ con sản phụ. Các công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương từ monitoring liên tục để theo dõi tim thai, đánh giá huyết động của mẹ, hội chẩn nhanh ngay tại phòng thủ thuật, chuẩn bị phòng mổ…

Ca mổ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ ít phút sau, tiếng khóc của em bé vang lên xóa tan mọi căng thẳng.

"Điều đầu tiên tôi hỏi là con có sao không. Khi thấy bé chào đời khỏe mạnh và hoàn toàn ổn định, tôi mới thật sự thở phào. Cảm ơn con đã tới với gia đình. Mẹ đang hạnh phúc lắm", chị P.U chia sẻ.

Theo bác sĩ, trường hợp của chị P.U là minh chứng rõ ràng rằng thai kỳ bình yên không đồng nghĩa không có nguy cơ. Việc theo dõi thai kỳ chuyên sâu, đúng mốc, bằng thiết bị hiện đại là cách duy nhất để không bỏ sót những tình huống "im lặng" nhưng nguy hiểm.

Mẹ con sản phụ an toàn sau ca mổ ẢNH: N.C

Cùng mẹ vững bước trong suốt thai kỳ – an tâm ở từng cột mốc quan trọng

Tại Bệnh viện Phương Nam, hành trình mang thai của mỗi mẹ bầu không chỉ được theo dõi, mà còn được dẫn dắt một cách tận tâm. Quy trình chăm sóc được cá thể hóa cho từng mẹ, với lịch thăm khám khoa học, kết hợp siêu âm và các xét nghiệm cần thiết, giúp mẹ luôn nắm rõ tình trạng của mình qua từng giai đoạn.

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống thiết bị hiện đại giúp việc theo dõi thai trở nên chủ động và chuyên sâu hơn. Ở những tuần cuối – khi các biến chứng có thể âm thầm xuất hiện – Phương Nam luôn trong tâm thế sẵn sàng, kịp thời bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Cùng đồng hành trong mỗi bước đi, Phương Nam mang đến cho mẹ bầu sự an tâm trọn vẹn, từ những buổi khám đầu tiên đến khoảnh khắc chào đón con yêu.

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu – hệ thống y tế hiếm hoi tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn – chất lượng top đầu khu vực, mang đến cho mẹ bầu trải nghiệm thăm khám chuẩn mực và yên tâm trọn vẹn.

Hãy để Phương Nam đồng hành cùng mẹ trên hành trình thai kỳ, giúp mẹ theo dõi sát sao, yên tâm và tự tin từng bước.