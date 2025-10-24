Tuyển 15 đại biểu tham gia giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ

Theo lời mời của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ cử đoàn gồm 15 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ diễn ra từ ngày 16 đến 29.1.2026 tại Ấn Độ.

Đây là hoạt động giao lưu thanh niên thường niên nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên, nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giao lưu tại Ấn Độ ẢNH: BTC

Trong thời gian diễn ra chương trình, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: chào xã giao lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, giao lưu với thanh niên địa phương, dự các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng như đền Taj Mahal - một trong 7 kỳ quan thế giới, Pink City, pháo đài Jaigard, thành phố Agra…

Đặc biệt, các đại biểu còn được tham dự Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, sự kiện trọng đại mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc của đất nước Ấn Độ.

Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam từ 18 - 26 tuổi, sử dụng tiếng Anh thành thạo, có sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng. Các ứng viên cần có tinh thần kỷ luật, tinh thần hữu nghị quốc tế và khả năng giao lưu văn hóa tốt.

Đại biểu được đài thọ chi phí ăn, ở

Đại biểu được yêu cầu tự chi trả một phần chi phí gồm vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ, bảo hiểm, hộ chiếu, quà tặng và tập huấn, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 15 triệu đồng. Phía bạn Ấn Độ sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian chương trình.

Ứng viên đăng ký trực tuyến qua đường dẫn: https://docs.google.com/forms/d/1ycFg1q4PtC-mxHO4sKE8g7h7VbaXnjJ7ZKQz8LYDVGQ/edit, kèm sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương, bản sao CCCD, chứng chỉ tiếng Anh, chứng nhận hoạt động Đoàn - Hội và 3 ảnh cá nhân.

Hồ sơ ghi rõ "Hồ sơ dự tuyển Chương trình NCC Ấn Độ 2026" và gửi bản scan về email tamnguyen.twdoan@gmail.com.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 3.11.2025. Sau vòng xét duyệt, Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn sẽ thông báo lịch phỏng vấn tiếng Anh để chọn ra 15 đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho thanh niên Việt Nam tham dự chương trình.