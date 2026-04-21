Tuyển 20 đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/04/2026 17:35 GMT+7

Tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản, các đại biểu sẽ hoạt động và giao lưu trên tàu, Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN: Campuchia, Malaysia, Philippines.

T.Ư Đoàn vừa thông báo tuyển chọn đại biểu tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, năm 2027.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước ASEAN. 

Đây là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân trên nhiều lĩnh vực, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ hoạt động và giao lưu trên tàu, Nhật Bản và một số quốc gia ASEAN: Campuchia, Malaysia, Philippines.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 3.1 - 5.2.2027. Đối tượng tuyển chọn là công dân Việt Nam từ 18 - 30 tuổi; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh; có hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế của Việt Nam, về thanh niên Việt Nam và các phong trào, hoạt động của thanh niên Việt Nam.

Đại biểu có hiểu biết về ASEAN, cộng đồng ASEAN và Nhật Bản, quan hệ Việt Nam - ASEAN, ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản; có quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và toàn cầu.

Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển trước 17 giờ 30 ngày 15.5.2026. Cách thức ứng tuyển: truy cập vào đường link https://1.org.vn/cdkNIM hoặc quét mã QR trên ảnh để đăng ký ứng tuyển.

