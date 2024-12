TAND TP.HCM tuyên án tử hình 12 bị cáo mua bán ma túy

Tối 13.12, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (41 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Phạm Thanh Hiền (36 tuổi, ở Q.Tân Phú), Đặng Quốc Huy (38 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thanh Toàn, Lê Hoàng Phi (cùng 33 tuổi), La Quyền Trọng Hào (28 tuổi), Đặng Vũ Thiên Ân (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (29 tuổi), Phạm Trương Hiếu (47 tuổi), Lê Minh Tiến (45 tuổi) bị phạt cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo khác bị phạt từ 17 năm tù đến tù chung thân gồm Nguyễn Hoàng Ngọc Thúy, Trương Văn Hoàng và Đoàn Đức Duẫn về tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

12 bị cáo trong vụ án bị tòa tuyên mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, ngày 22.10.2020, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và công an một số quận tại TP.HCM thành lập tổ công tác nhằm triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ trái phép ma túy với khối lượng đặc biệt lớn trên địa bàn.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở, bắt quả tang các bị cáo trên cất giấu hàng chục kg ma túy các loại khác nhau để bán lại.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau khi chấp hành xong hình phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Dũng quen biết với Duẫn và Tiến. Ba người này thực hiện việc mua bán ma túy bằng cách liên lạc với nhau thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Khoảng đầu tháng 9 đến tháng 10.2020, Dũng yêu cầu Tiến đi nhận ma túy loại Methamphetamine, Ketamine và thuốc lắc với khối lượng lớn đem về chỗ ở của Tiến cất giấu, sau đó giao lại cho người khác, trả công từ 10 - 70 triệu đồng.

Riêng nhóm do vợ chồng Phi và Thúy sử dụng chỗ ở tại P.11, Q.Phú Nhuận làm nơi cất giữ ma túy cho Khoa và Hoàng. Khi nào có khách mua thì đem giao cho khách, được trả công 10 triệu đồng. Tương tự, Thúy thuê Ân, Tín giúp mua bán ma túy, trả tiền công cho những người này.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Tiến Dũng phải chịu trách nhiệm hơn 52 kg ma túy; Phi, Thúy, Tín và Ân chịu trách nhiệm gần 59 kg ma túy; Huy chịu trách nhiệm hơn 28 kg ma túy; Hiền 35 kg ma túy các loại; Tiến 22 kg ma túy; Tín, Hào, Toàn chịu trách nhiệm hơn 5,8 kg ma túy các loại...

Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Dũng không thừa nhận hành vi mua bán ma túy. Một số bị cáo khai do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng nên đã phụ giúp mua bán ma túy để được trả công.

HĐXX nhận định, các bị cáo vì động cơ thu lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Số lượng ma túy các bị cáo mua bán, vận chuyển là đặc biệt lớn, do đó cần phải xử phạt mức án nghiêm khắc.