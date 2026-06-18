Tuyên án vụ sai phạm tại CDC Đắk Lắk liên quan Công ty Việt Á

Ngày 17 và 18.6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo liên quan vụ vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và cá nhân các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Việt Á.

TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử các bị cáo liên quan đến vụ sai phạm tại CDC Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù, hình phạt chung của nhiều bản án là 30 năm tù; Trần Thị Nguyên Hằng 7 năm tù, hình phạt chung 10 năm 6 tháng tù; Đinh Lê Lê Na 7 năm tù, hình phạt chung 13 năm 6 tháng tù; Đỗ Hữu Nghị, 1 năm tù, hình phạt chung 2 năm 6 tháng tù; Trần Huyền Phú An 9 tháng tù, hình phạt chung 1 năm 9 tháng tù.

Tại tòa, HĐXX miễn hình phạt cho bị cáo Trần Thị Hồng; Phan Tôn Noel Thảo; Nguyễn Hoàng Dạ Thảo; Phan Thị Thanh Huyền; Trịnh Quang Trí; Đặng Minh Tuyết; Lê Thị Nguyệt Hà.

Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng xác định trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước rồi thanh toán sau đã bị lợi dụng để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu.

Cụ thể, Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á được xác định là người đưa ra chủ trương tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các giao dịch khống. Từ đó, nhiều nhân viên và đối tác của Công ty Việt Á đã tham gia hợp thức hóa chứng từ, tiếp tay cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Quốc Việt trả lời tại phiên tòa ẢNH: HỮU TÚ

Trần Huyền Phú An, cựu Giám đốc Công ty An Việt, bị cáo buộc thông đồng với CDC Đắk Lắk, gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 438 triệu đồng. Tương tự, Đỗ Hữu Nghị, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế, bị xác định đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng, chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa thủ tục đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách hơn 2,5 tỉ đồng.

Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk) và Đinh Lê Lê Na (cựu nhân viên Công ty Việt Á) bị cáo buộc cấu kết thực hiện hàng khống trong 4 gói thầu để chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhiều cá nhân thuộc Công ty Việt Á, Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế và cửa hàng Tân Thành đã tham gia hợp thức hóa chứng từ, lập phiếu giao hàng khống hoặc xác nhận hàng hóa không thực giao nhằm giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Trần Thị Hồng (nhân viên Công ty Việt Á) bị xác định giúp sức chiếm đoạt hơn 568 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 976 triệu đồng; Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý Công ty Việt Á) và Lê Thị Nguyệt Hà (nhân viên cửa hàng Tân Thành) cùng giúp sức trong các gói thầu, liên quan số tiền chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng nói lời sau cuối tại phiên tòa ẢNH: HỮU TÚ

Phan Thị Thanh Huyền (nhân viên cửa hàng Tân Thành) giúp thực hiện hàng khống trị giá hơn 58 triệu đồng, gây thiệt hại 90 triệu đồng. Ngoài ra, Đỗ Hữu Nghị và Nguyễn Hoàng Dạ Thảo (Công ty Dược phẩm Huế) bị xác định liên quan việc lập phiếu giao hàng khống, giúp chiếm đoạt hơn 324 triệu đồng, gây thiệt hại gần 795 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty An Việt) còn bị truy tố về hành vi giúp sức làm hàng khống, liên quan số tiền 76 triệu đồng đưa cho Đinh Lê Lê Na.

Đối với Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và Đặng Minh Tuyết, cựu Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm, bị cáo buộc buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19. Qua đó, Trí và Tuyết đã tạo điều kiện để cấp dưới cấu kết với doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.