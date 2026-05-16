Tuyển dụng công chức cho Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội năm 2026

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng là 5 chỉ tiêu, trong đó:

Tiếp nhận 3 công chức vào vị trí việc làm chuyên viên, chuyên viên chính.

Thi tuyển 2 công chức vào vị trí việc làm chuyên viên.

II. ĐỐI VỚI TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC Ở CƠ QUAN KHÁC CHUYỂN ĐẾN

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

1.1 Đối tượng

Người đang là công chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hệ thống chính trị.

Người đang là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; có đủ 05 năm công tác trở lên theo đúng quy định pháp luật.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 19 Luật Cán bộ, công chức; đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng;

Có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động và lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trình độ: Trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi trở lên.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng, xác định người trúng tuyển

2.1. Hình thức

Thực hiện bằng hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực trực tiếp về chuyên môn.

2.2. Nội dung tuyển dụng

Vòng 1: Kiểm tra, đánh giá hồ sơ

Vòng 2: Kiểm tra, đánh giá năng lực

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực: Kết hợp viết và phỏng vấn. Kiểm

tra viết trực tiếp (thời gian 180 phút); phỏng vấn (thời gian 30 phút).

3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển để trong phong bì dán kín; bên ngoài ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại, e-mail liên hệ; ghi rõ danh mục thành phần hồ sơ.

Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo) ;

; Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành;

Bản photo Căn cước hoặc bản ảnh Căn cước in từ VNeID;

Bản photo quyết định tuyển dụng, điều động, luân chuyển và quyết định lương gần nhất;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được kê khai trong sơ yếu lý lịch;

Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

2 ảnh màu 4x6 nền trắng (thời gian chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; ghi rõ họ và tên, ngày sinh của người dự tuyển ở mặt sau ảnh);

3 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển công chức đã nộp không trả lại.

III. ĐỐI VỚI THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

1.1. Người đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Đang cư trú tại Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Trình độ chuyên môn: Trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi trở lên.

2. Hình thức, nội dung thi tuyển, xác định người trúng tuyển

2.1. Hình thức

Thực hiện theo hình thức thi tuyển qua 2 vòng thi.

2.2. Nội dung tuyển dụng

a) Vòng 1: Môn thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Thời gian thi: 60 phút.

b) Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Kết hợp viết và phỏng vấn.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển để trong phong bì dán kín; bên ngoài ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại, e-mail liên hệ; ghi rõ danh mục thành phần hồ sơ.

3.2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo) ;

; Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành;

Bản photo Căn cước hoặc bản ảnh Căn cước in từ VneID;

Bản sao (chứng thực) các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng;

02 ảnh màu 4x6 nền trắng (thời gian chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; ghi rõ họ và tên, ngày sinh của người dự tuyển ở mặt sau ảnh);

03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển công chức đã nộp không trả lại.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Việc ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30.6.2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

V. TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ dự tuyển được nộp qua đường bưu điện đến hết ngày 15.6.2026

(tính theo dấu bưu điện nơi gửi) và gửi đến địa chỉ:

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Địa chỉ: Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Lưu ý: Đề nghị bên ngoài phong bì hồ sơ ghi rõ:

"HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC"

Thông tin liên hệ:

Chị Trịnh Thị Vân Khánh, chuyên viên Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (SĐT: 080.43548/0984.508.258).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, THI TUYỂN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU

Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hoặc thi tuyển, danh mục tài liệu phục vụ tuyển dụng công chức được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội ( www.quochoi.vn), mạng nội bộ của Văn phòng Quốc hội (E-Office).

Xem mẫu: Phiếu đăng ký tuyển dụng công chức








