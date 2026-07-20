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Tuyển dụng nhân sự cho Siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

Saigon Co.op thông báo tuyển dụng 150 nhân sự cho Siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi (địa chỉ: Tầng hầm B1 thuộc Dự án Khu phức hợp TM-DV-VP- Căn hộ, số 230 Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Tuyển dụng nhân sự cho Siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi - Ảnh 1.

Các vị trí tuyển dụng:

  • Ban điều hành - Nhóm trưởng các bộ phận: 30 người
  • Nhân viên Bảo vệ: 24 người
  • Nhân viên Bán hàng: 40 người
  • Nhân viên Thu ngân: 20 người
  • Nhân viên Marketing: 4 người
  • Nhân viên Kế toán - Giám sát kho - Thủ quỹ: 9 người
  • Nhân viên Bảo trì - Vi tính: 5 người
  • Nhân viên Tổ chức nhân sự - Hành chánh - Quản lý chất lượng: 3 người
  • Thủ kho-Phụ kho: 10 người
  • Đầu bếp-Phụ bếp: 5 người

Tham khảo chi tiết tiêu chuẩn tuyển dụng, vui lòng truy cập: tuyendung.saigonco-op.com.vn

Quyền lợi dành cho ứng viên:

  • Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp
  • Thu nhập cạnh tranh, đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định; thưởng lễ, Tết, tháng 13 và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác;
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15.7.2026

Hình thức ứng tuyển:

  • Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến: https://tinyurl.com/CM230NT
  • Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại 131 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM.

Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, CCCD và các bằng cấp liên quan (công chứng), giấy khám sức khỏe, 4 hình 3x4 (mới nhất), lý lịch ứng viên (download tại website).

Hotline: 0945.229.039 (chị Uyên) – 0913.515.798 (anh Phú).

Email: tuyendung@saigonco-op.com.vn

Saigon Co.op chỉ liên hệ phỏng vấn các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả.

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