Tuyển dụng nhân sự cho Siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi

Các vị trí tuyển dụng:
- Ban điều hành - Nhóm trưởng các bộ phận: 30 người
- Nhân viên Bảo vệ: 24 người
- Nhân viên Bán hàng: 40 người
- Nhân viên Thu ngân: 20 người
- Nhân viên Marketing: 4 người
- Nhân viên Kế toán - Giám sát kho - Thủ quỹ: 9 người
- Nhân viên Bảo trì - Vi tính: 5 người
- Nhân viên Tổ chức nhân sự - Hành chánh - Quản lý chất lượng: 3 người
- Thủ kho-Phụ kho: 10 người
- Đầu bếp-Phụ bếp: 5 người
Tham khảo chi tiết tiêu chuẩn tuyển dụng, vui lòng truy cập: tuyendung.saigonco-op.com.vn
Quyền lợi dành cho ứng viên:
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp
- Thu nhập cạnh tranh, đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định; thưởng lễ, Tết, tháng 13 và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác;
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15.7.2026
Hình thức ứng tuyển:
- Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến: https://tinyurl.com/CM230NT
- Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại 131 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM.
Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, CCCD và các bằng cấp liên quan (công chứng), giấy khám sức khỏe, 4 hình 3x4 (mới nhất), lý lịch ứng viên (download tại website).
Hotline: 0945.229.039 (chị Uyên) – 0913.515.798 (anh Phú).
Email: tuyendung@saigonco-op.com.vn
Saigon Co.op chỉ liên hệ phỏng vấn các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả.
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