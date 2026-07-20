Tuyển dụng nhân sự cho Siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi

Các vị trí tuyển dụng:

Ban điều hành - Nhóm trưởng các bộ phận: 30 người

Nhân viên Bảo vệ: 24 người

Nhân viên Bán hàng: 40 người

Nhân viên Thu ngân: 20 người

Nhân viên Marketing: 4 người

Nhân viên Kế toán - Giám sát kho - Thủ quỹ: 9 người

Nhân viên Bảo trì - Vi tính: 5 người

Nhân viên Tổ chức nhân sự - Hành chánh - Quản lý chất lượng: 3 người

Thủ kho-Phụ kho: 10 người

Đầu bếp-Phụ bếp: 5 người

Tham khảo chi tiết tiêu chuẩn tuyển dụng, vui lòng truy cập: tuyendung.saigonco-op.com.vn

Quyền lợi dành cho ứng viên:

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp

Thu nhập cạnh tranh, đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định; thưởng lễ, Tết, tháng 13 và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15.7.2026

Hình thức ứng tuyển:

Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến: https://tinyurl.com/CM230NT

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại 131 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM.

Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, CCCD và các bằng cấp liên quan (công chứng), giấy khám sức khỏe, 4 hình 3x4 (mới nhất), lý lịch ứng viên (download tại website).

Hotline: 0945.229.039 (chị Uyên) – 0913.515.798 (anh Phú).

Email: tuyendung@saigonco-op.com.vn

Saigon Co.op chỉ liên hệ phỏng vấn các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả.