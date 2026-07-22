Tuyến đường Cộng Hoà, Trường chinh: Ám ảnh kẹt xe, mong metro số 2 sớm về đích

Mỗi ngày đi qua đường Cộng Hòa, Trường chinh điều khiến nhiều người "ngán ngẩm" không phải quãng đường dài mà là những dòng xe ken đặc, nhất là khu vực gần mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa. Chỉ một đoạn đường vài km nhưng không ít người phải mất hàng chục phút, thậm chí gần một giờ để thoát khỏi "nút cổ chai" giao thông này vào giờ cao điểm.

Chính vì vậy, khi thông tin metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công, nhiều người dân, đặc biệt là người trẻ thường xuyên đi qua trục Cộng Hòa - Trường Chinh, bày tỏ sự kỳ vọng công trình sớm về đích để có thêm lựa chọn di chuyển, giảm nỗi ám ảnh kẹt xe kéo dài nhiều năm.

Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương là một trong những dự án giao thông đô thị trọng điểm của TP.HCM. Tuyến có tổng chiều dài hơn 11 km, bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao.

ẢNH: TUẤN QUANG

Tuyến metro số 2 đi qua địa bàn 14 phường, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030 ẢNH: TUẤN QUANG

Thường xuyên chọn tuyến metro số 1, Lư Khả Ái Vân (19 tuổi), nhân viên MB Bank, ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết thường ngày bản thân đi làm bằng xe máy, khi đi chơi trong thành phố, Vân sẽ chọn tuyến metro số 1 để giảm kẹt xe.

"Sau khi đọc thông tin trên báo chí có thêm tuyến metro số 2, mình cảm thấy rất vui vì các tuyến metro mới được mở rộng nhiều nơi ở TP.HCM, mình dễ dàng lựa chọn tuyến đi metro", Vân vui mừng nói.

Vân cho rằng tuyến metro số 2 sẽ làm giảm áp lực cho giao thông mặt đất. Nhờ vậy, người dân không còn phải chen chúc trên đường hay di chuyển dưới nắng nóng, đồng thời an toàn hơn vào những ngày mưa bão.

"Mình rất kỳ vọng tuyến metro số 2 sẽ sớm hoàn thành. Đây không chỉ là một tuyến giao thông mới mà còn là dấu mốc cho quá trình đô thị hóa. Khi giao thông thuận tiện hơn, cơ hội phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư cũng sẽ rộng mở", Vân chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Duy Tân, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, TP.HCM, cho biết: "Mình đọc báo thấy thông tin sẽ có tuyến metro số 2. Mình rất vui. Mình dự dịnh sau khi metro số 2 hoàn thành sẽ rủ bạn bè đi trải nghiệm".

Theo Tân, metro số 2 mang đến cho người dân TP.HCM một lựa chọn di chuyển mới, nhanh chóng và thuận tiện hơn so với việc phụ thuộc vào xe máy hoặc xe ô tô như hiện nay. "Di chuyển bằng tàu metro số 2 giúp người trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đọc sách hoặc làm việc trong lúc di chuyển thay vì phải tập trung lái xe giữa dòng phương tiện đông đúc", Tân nói.

Tân cũng cho biết tuyến metro số 2 là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. "Mình rất kỳ vọng tuyến metro số 2 sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, nhằm giảm ùn tắc, cải thiện môi trường sống và tạo động lực để các tuyến metro khác được triển khai nhanh hơn trong tương lai", Tân nói.

Ga Lê Thị Riêng giữ vai trò quan trọng trong việc trải khai tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) ẢNH: TUẤN QUANG

Vi Giao Kỷ Nguyên (25 tuổi), làm việc tại Trường THCS Nguyễn An Khương, TP.HCM, cho biết rất vui khi biết thông tin metro số 2 sẽ được khai thác năm 2030. Theo Nguyên, sau khi metro số 1 đi vào hoạt động, nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ đi trải nghiệm nhưng dần chuyển sang sử dụng để đi học, đi làm vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

"Lần nào đi làm mình cũng phải tính dư thời gian vì sợ kẹt xe. Có khi mình xuất phát rất sớm nhưng vẫn đến trễ do ùn tắc giao thông. Nếu đi metro, mình có thể chủ động hơn về lịch trình, không còn quá lo đến trễ vì ùn tắc", Kỷ Nguyên chia sẻ.

Theo Nguyên, tuyến metro số 2 không chỉ giúp người dân đi lại nhanh hơn mà còn tiết kiệm chi phí, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động trẻ. "Thay vì tốn tiền xăng, di chuyển dưới trời nắng, người dân sẽ có thêm lựa chọn an toàn, thoải mái hơn", Nguyên nói

Nguyên kỳ vọng metro số 2 sẽ sớm hoàn thành. Sự thành công của metro số 1 đã giúp nhiều người thay đổi cách nhìn về giao thông công cộng. Khi có thêm nhiều tuyến metro được kết nối đồng bộ sẽ trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân TP.HCM.