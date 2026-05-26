Tuyến đường hoa kèn hồng rực rỡ, người trẻ mê mệt tìm đến check-in

Dọc tuyến đường Võ Thị Sáu (P.Xuân Hòa, TP.HCM), sắc hoa kèn hồng bung nở tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng giữa lòng đô thị, đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ rủ nhau tìm đến nơi đây để check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Hoa kèn hồng khoe sắc trong nắng hè ẢNH: TUẤN QUANG

Ánh nắng ban mai chiếu trực tiếp lên loài hoa có màu hồng nhạt tựa như hoa anh đào, từng chùm trên đầu cành, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho tuyến đường vốn tấp nập mỗi ngày.

Theo ghi nhận của người viết, khoảng sau 8 giờ sáng, khu vực này bắt đầu nhộn nhịp khi các bạn trẻ và nhiếp ảnh gia tập trung chụp ảnh. Hơn nữa, có bạn trẻ còn tạo dáng nhiều giờ liền ở đây để chụp ảnh cùng mùa hoa đang vào độ rực rỡ nhất.

Các bạn trẻ đứng tạo dáng chụp ảnh với loài hoa kèn hồng đẹp rực rở ẢNH: TUẤN QUANG

Không ít bạn trẻ khi đi ngang qua tuyến đường hoa kèn hồng không khỏi thích thú, ghé lại cầm điện thoại ghi lại những cánh hoa rung nhẹ trong gió.

Không ít bạn trẻ tìm đến tuyến đường này để chụp ảnh cùng hoa kèn hồng ẢNH: TUẤN QUANG

Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Nguyễn Hoàng Nhớ, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, đã tìm đến để không bỏ lỡ khoảng thời gian hoa đang rực rỡ. "Mấy năm trước mình cũng biết có hoa kèn hồng nhưng chưa có thời gian đi chụp. Năm nay thấy mọi người chia sẻ nhiều nên mình tranh thủ đến ngay", Nhớ nói.

Khu vực hoa kèn hồng thu hút giới trẻ đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp ẢNH: TUẤN QUANG

Đang đứng tạo dáng chụp hình cùng bạn bè, Lê Hoài Ân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn TP.HCM, cho biết mình đi cùng với bạn đến chụp ảnh sau khi thấy nhiều video về hoa kèn hồng trên TikTok.

"Tụi mình là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp nên cũng muốn có một buổi gặp mặt để lưu lại kỷ niệm cùng nhau. Mình thích nhất là lúc hoa bay theo gió, nhìn rất đẹp và lãng mạn", Ân nói.

Trong khi đó, Vũ Trần Anh Đức, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, cho biết sau khi xem hình ảnh hoa kèn hồng trên mạng xã hội, đã nhờ mẹ chở đến chụp ảnh. "Em muốn lưu lại kỷ niệm cùng giấy khen của mình vì lâu rồi mới có dịp quay lại đây chụp hình", Đức chia sẻ.

Em học sinh được mẹ chở đến khu vực hoa kèn hồng để chụp ảnh cùng với giấy khen ẢNH: TUẤN QUANG

Đức cho biết hai mẹ con đến từ khoảng 9 giờ sáng để tranh thủ ánh sáng đẹp. "Buổi sáng chụp hình sẽ đẹp hơn buổi chiều vì ánh nắng dịu và hoa lên màu rõ hơn", Đức bộc bạch.