Giữa dòng phương tiện nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, những kỹ sư khảo sát lặng lẽ triển khai công việc trên dải phân cách giữa tuyến đường. Những ngày đầu tháng 7.2026, lực lượng khảo sát đang tiến hành các bước đầu phục vụ việc nghiên cứu dự án đường trên cao dọc tuyến Nguyễn Văn Linh, công trình đang được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ áp lực giao thông cho cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh nhìn từ trên cao ẢNH: SẦM ÁNH

Tuyến đường trên cao dài gần 18km, 6 làn xe ở TP.HCM: Đội khảo sát đã bắt đầu đo đạc

Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến đường trên cao sẽ đi trên dải phân cách giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, dài khoảng 17,8 km, quy mô 6 làn xe, kết nối từ khu vực cầu Thủ Thiêm 4 đến Quốc lộ 1. UBND TP.HCM đã chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Ngoài tuyến chính, phương án nghiên cứu còn gồm 7 nút giao tại các vị trí trọng điểm như Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng, quốc lộ 50 và quốc lộ 1.

Sau gần hai thập kỷ đưa vào khai thác, đại lộ Nguyễn Văn Linh vẫn là trục giao thông huyết mạch kết nối khu nam TP.HCM với trung tâm thành phố và các tỉnh miền tây. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến nhiều nút giao trên tuyến thường xuyên quá tải, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Dù được đầu tư với quy mô từ 10 đến 14 làn xe, áp lực giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng ẢNH: SẦM ÁNH

Đại lộ Nguyễn Văn Linh đông đúc phương tiện qua lại ẢNH: SẦM ÁNH

Dù được đầu tư với quy mô từ 10 đến 14 làn xe, áp lực giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng khi nhiều dự án hạ tầng lớn hoàn thành trong thời gian tới.

Sau nhiều năm chứng kiến tình trạng ùn tắc tại các nút giao trên tuyến đường này, nhiều người dân cho rằng điều cần thiết không chỉ là mở rộng mặt đường mà là tạo được dòng xe lưu thông liên tục qua các điểm giao cắt. Chính vì vậy, thông tin TP.HCM nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao đang nhận được nhiều kỳ vọng từ những người thường xuyên lưu thông qua đây.

Sau nhiều năm chứng kiến tình trạng ùn tắc tại các nút giao trên tuyến đường này, nhiều người dân cho rằng điều cần thiết là tạo được dòng xe lưu thông liên tục qua các điểm giao cắt ẢNH: CÔNG KHỞI

Thông tin TP.HCM nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao đang nhận được nhiều kỳ vọng từ những người thường xuyên lưu thông qua đây ẢNH: CÔNG KHỞI

Những điểm đo trên dải phân cách hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình nghiên cứu dự án. Thế nhưng, với nhiều người dân vẫn hằng ngày đi qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, mỗi cột mốc khảo sát được dựng lên cũng đồng nghĩa với thêm một kỳ vọng về một tuyến giao thông thông suốt hơn trong tương lai, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ phía nam TP.HCM và tăng cường kết nối liên vùng khi dự án được triển khai.