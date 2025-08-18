Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tuyền Mập: Còn thương là còn ghen

Thạch Anh
Thạch Anh
18/08/2025 07:11 GMT+7

Là khách mời trong chương trình 'Chị em gỡ rối', Tuyền Mập thẳng thắn nêu quan điểm về chuyện ghen tuông trong đời sống hôn nhân.

Trong chương trình Chị em gỡ rối, một khán giả chia sẻ câu chuyện khó xử khi thời gian gần đây, mâu thuẫn của ba mẹ xuất hiện vì ghen tuông. Người này cho biết bản thân vừa thương ba, vừa lo cho mẹ nhưng không biết cách nào giúp cho đấng sinh thành. Theo dõi câu chuyện, Tuyền Mập cho rằng ghen tuông tuổi già có thể xuất phát từ tình yêu, nhưng cũng có thể đến từ sự thiếu tự tin, bất ổn.

Tuyền Mập: Còn thương là còn ghen - Ảnh 1.

Tuyền Mập cho rằng việc ghen vội sẽ khiến bản thân bị tổn thương

Ảnh: Chụp màn hình

Tuyền Mập chia sẻ: “Người lớn tuổi có một cái gọi là tự trọng, tự tôn thành tự cao. Nhiều khi với người ngoài thì xởi lởi, dễ thương, cái gì cũng xí xóa, nhưng với người mình càng thương, càng gần gũi thì lại càng dễ cáu gắt, dễ nổi nóng. Nhiều phụ nữ cảm thấy bất công khi chồng ngọt ngào với người ngoài hơn mình, dù cả đời họ đã hy sinh cho gia đình”.

Nếu rơi vào tình huống đó, Tuyền Mập nói cô sẽ phản ứng mạnh ngay lập tức. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh cần bình tĩnh, xem xét đối tượng và hoàn cảnh trước khi ghen, vì: “Ghen vội chỉ khiến bản thân tổn thương nhiều nhất”.

Tuyền Mập nói gì về chuyện ghen tuông ở tuổi già?

Tương tự, một khán giả khác kể chuyện ba mẹ ngoài 70 tuổi nhưng vẫn ghen tuông, đặc biệt là sau khi gặp biến cố về sức khỏe. Thậm chí, khi nghe đồn chồng có ghé thăm hàng xóm, mẹ của vị khán giả này cho rằng ông đã ngoại tình nên chì chiết, đòi ly hôn

Diễn viên Tuyền Mập nhận thấy sự ghen tuông này vẫn phản ánh tình cảm và sức khỏe. Trong khi đó, tiến sĩ Tô Nhi A phân tích rằng không phải ghen tuông tuổi già nào cũng “dễ thương”. Ở câu chuyện này, mối quan hệ vợ chồng vốn đã không “mát lành” suốt nhiều năm. Sự im lặng, cam chịu của người chồng cho thấy có thể đã tồn tại khúc mắc tình cảm từ lâu.

Tuyền Mập: Còn thương là còn ghen - Ảnh 2.

Dàn khách mời nêu quan điểm về chuyện ghen tuông tuổi già

Ảnh: BTC

Tuyền Mập bổ sung rằng trong câu chuyện này, người chồng vừa thiếu quan sát, vừa không dành cho vợ sự công nhận cần thiết. Việc ông im lặng, không giải thích càng khiến mâu thuẫn sâu sắc hơn. Nữ diễn viên khuyên người mẹ trong câu chuyện nên mở lòng, bởi có thể người chồng vẫn còn niềm vui riêng - đừng bắt ép ai đó sống theo cách của mình.

Từ hai câu chuyện, diễn viên Tuyền Mập đúc kết rằng: “Ghen tuông nằm trong phạm trù tình yêu - còn yêu thì còn ghen, có thương mới có ghen”. Theo nữ diễn viên, khi đối phương ghen, điều quan trọng là thấu hiểu, lắng nghe, đồng hành để họ cảm thấy được quan tâm, không cô đơn trong mối quan hệ.

Trong khi đó, Tô Nhi A bổ sung rằng ghen không phân biệt tuổi tác. Bởi theo cô, mỗi cơn ghen phản ánh một vấn đề tâm lý sâu hơn. “Người trong cuộc cần nhận ra mình đang lo sợ điều gì và học cách cải thiện bản thân, từ chăm sóc ngoại hình, vun vén tổ ấm đến nuôi dưỡng đời sống tinh thần”, cô bày tỏ quan điểm.

