Tuyền Mập nói về cát sê phim truyền hình, trải lòng chuyện vợ chồng sống xa nhau

Tuyền Mập gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình đặc biệt cùng lối diễn xuất duyên dáng qua các dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Đất rừng phương Nam… Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Ngược dòng sóng bạc của đạo diễn Hoàng Mập - Cư Huế. Đối với nữ nghệ sĩ, “đây là một cơ hội trong con đường làm nghề của mình để khẳng định thêm với khán giả một mặt nổi nữa trong diễn xuất của Tuyền Mập”.

Tuyền Mập vào vai người phụ nữ Nam bộ chất phác trong phim Ngược dòng sóng bạc Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Tuyền Mập vào vai bà Tám He - một người phụ nữ Nam bộ chân chất, có ngoại hình đặc biệt. Cô nói vai diễn này như được “đo ni đóng giày” cho chính mình. Tuyền Mập tâm sự bản thân luôn trân trọng những cơ hội mà nghệ sĩ Hoàng Mập trao cho. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân có được vai diễn không nhờ mối quan hệ mà dựa vào thực lực và độ phù hợp với nhân vật.

“Không vì sự quen biết và quý nhau từ trước mà lại có sự thiên vị hay đặt cách nào ở đây cả vì anh Hoàng Mập luôn đặt tiêu chí chất lượng và hiệu quả của sản phẩm lên đầu tiên. Từ đó tới giờ khán giả luôn thấy tôi qua những vai tính cách, hài hước nhưng ít thấy hình ảnh một Tuyền Mập chất phát, lương thiện... Vai diễn này như làn gió mới, làm thay đổi cái nhìn về một Tuyền Mập lúc trước”, diễn viên 8X chia sẻ thêm.

Tuyền Mập thấy có lỗi vì bận rộn, không có nhiều thời gian cho con gái Ảnh: ĐPCC

Tuyền Mập trải lòng về cát sê

Ngoài phim ảnh, Tuyền Mập còn kinh doanh thêm và chăm sóc con gái. Khi được hỏi về việc cân bằng cùng lúc nhiều vai trò khác nhau, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết khi vào vai Tám He, cô phải di chuyển giữa nhiều bối cảnh khác nhau và hầu hết thời gian đều ở trên phim trường. Song nữ diễn viên khẳng định điều đó cũng không mấy ảnh hưởng đến những công việc khác vì trước khi nhận vai, cô đã cân đối và sắp xếp các kế hoạch sao cho hợp lý. “Chỉ là hơi thiếu ngủ một xíu”, Tuyền Mập hài hước.

Đồng thời, khi nói về cát sê đóng phim, Tuyền Mập chia sẻ: “Nếu nói phim truyền hình thu nhập không cao thì mình chấp nhận, nhưng nói không đủ chi phí là không đúng. Cũng không nên so sánh với lĩnh vực điện ảnh vì đó là 2 phân khúc khác nhau. Ông bà mình ngày xưa có một câu nói rất hay: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Mình có nhiều thì dùng thoải mái, có ít thì tiết kiệm mấy cũng đủ mà. Kể cả không đủ chi phí nhưng đủ đam mê thì mình vẫn có thể bù chút đỉnh từ những công việc khác”.

Nhìn lại sự nghiệp, nữ diễn viên thấy chặng đường làm nghề của mình ổn định, không có trăn trở gì. Tuy nhiên, cô cũng đặt hy vọng thị trường làm phim luôn gặp được nhiều nhà sản xuất tử tế để “khi đến phim trường luôn có cảm giác là đang được ở nhà và làm việc cùng những người thân của mình”.

Cách đây không lâu, Tuyền Mập từng chia sẻ về việc vợ chồng tuy kết hôn được 10 năm nhưng chưa từng ở chung quá một tháng. Chia sẻ về chuyện vun đắp tình cảm cho con, nữ diễn viên thừa nhận: “Vì bé ở xa ba, mẹ thì đi làm nhiều nên dù có dành thời gian cho con mỗi khi mình không đi công việc nhưng thấy chưa bao giờ là đủ. Nhiều lúc tôi thấy có lỗi với con vì thời gian mình gần con không bằng ông bà ngoại”.