Tuyền Mập trải lòng về 10 năm hôn nhân 'kỳ lạ' với chồng kín tiếng

Là một trong những gương mặt quen thuộc được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu kịch, phim truyền hình và điện ảnh, Tuyền Mập gây ấn tượng với khán giả bởi nét diễn tự nhiên, gần gũi. Song hành trình đến với nghề của sao phim Đất rừng phương Nam không hề bằng phẳng mà phải vượt qua nhiều thử thách.

Tuyền Mập là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: BTC

Tuyền Mập kể từ cấp 2, cô đã ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu qua những lần xem chương trình Trong nhà ngoài phố. Nhưng với một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi cùng nỗi tự ti về ngoại hình, nữ diễn viên dè dặt khi đứng trước niềm đam mê. Và đó cũng là lý do sao nữ 8X chọn theo học trường bổ túc thay vì thi vào trường cấp ba để tránh mặc áo dài, nhờ đó cô có thể mặc trang phục tự do.

Trong khi nhiều người chọn an toàn, Tuyền Mập lại chọn dấn thân. Cô âm thầm thi và đậu vào trường sân khấu, nhưng phải đối mặt với sự phản đối từ chính cha của mình. Bởi theo quan điểm của người lớn, con gái theo nghệ thuật là “thiếu ổn định, khó lo cho tương lai”. May mắn thay, thời điểm đó diễn viên Đất rừng phương Nam được mẹ và bà ngoại hậu thuẫn để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Những ngày đầu vào nghề, cô chấp nhận đi diễn xa, nhận mức cát sê ít ỏi chỉ vài triệu đồng - thậm chí phải “bù lỗ”.

Nghề diễn không chỉ là ước mơ, là đam mê, mà còn giúp Tuyền Mập tìm lại sự tự tin của chính mình. Đối với cô, ngoại hình không còn là điểm yếu. Thay vào đó, nó là bản sắc giúp nữ diễn viên được nhận diện, yêu thương. Tên gọi “Tuyền Mập” cũng không phải do cô tự chọn, mà là biệt danh mọi người đặt cho cô. Cũng nhờ vậy, sao nữ được các đạo diễn giao cho nhiều vai diễn đặc trưng phù hợp với ngoại hình. Kết hợp với lối diễn duyên dáng, cô nhận được những lời khen và gắn bó với nghề đến hiện tại.

Tổ ấm của diễn viên Tuyền Mập và chồng kín tiếng Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Tuyền Mập sau ánh đèn sân khấu

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Tuyền Mập còn là một người mẹ đầy trách nhiệm. Cô thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, bản thân khó lòng theo đuổi nghệ thuật đến cùng. “Bây giờ làm mẹ rồi mới hiểu, nếu không có người chăm con, tôi không thể yên tâm đi làm. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên con, để bù đắp lại những ngày đi sớm về khuya vì công việc”, Tuyền Mập trải lòng.

Cuộc sống hôn nhân của Tuyền Mập cũng mang nhiều nét đặc biệt. Cô và chồng yêu nhau 5 năm, kết hôn hơn 10 năm nhưng hiếm khi được ở cạnh trọn vẹn một tháng. Diễn viên 8X giải thích: “Vì điều kiện cuộc sống, vì điều kiện công việc của cả hai. Ai cũng có công việc riêng nên thôi mình lắng lòng lại vì tương lai của con. Nhưng tôi tin cả hai cũng sẽ có thời gian sống chung với nhau. Càng ngày, chúng tôi càng sắp xếp ngay ngắn cuộc sống để kết nối, cùng nhau chăm con”.

Dù trải qua không ít khó khăn, thậm chí từng bị cô lập thời thơ ấu vì ngoại hình, Tuyền Mập chưa từng hối hận với lựa chọn của mình. Cô bộc bạch thêm quan điểm của mình: “Nếu thành công, tôi tự hào. Nếu thất bại, tôi học cách sửa sai, quan trọng là đừng sống mãi trong quá khứ mà hãy bước tiếp”.