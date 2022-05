Tuyển nữ Philippines không có 2 ngôi sao người Mỹ cho trận tranh tài với Việt Nam

Tuyển nữ Philippines được đánh giá khá cao ở SEA Games 31 khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại FIFA World Cup 2023 sau khi lọt vào bán kết Asian Cup nữ ở Ấn Độ vào đầu năm nay. Tại SEA Games lần này, họ sẽ ra quân với trận gặp tuyển nữ Campuchia vào lúc 19 giờ tối nay (9.5) thuộc khuôn khổ bảng A, nơi còn có sự góp mặt của chủ nhà Việt Nam.

HLV tuyển nữ Philippines, Alen Stajcic có 20 cầu thủ mang đến Việt Nam tranh tài nhưng sẽ gặp tổn thất không nhỏ do vắng 2 cái tên chủ chốt tại Asian Cup nữ vừa qua. Tiền đạo người Mỹ Chandler McDaniel, người đã ghi bàn vào lưới Thái Lan, phải ngồi ngoài vì chấn thương gặp phải trong trận bán kết Asian Cup nữ với Hàn Quốc, trong khi tiền vệ người Mỹ nhập tịch Katrina Guillou không thể hội quân cùng tuyển nữ Philippines vì các cam kết với CLB Pitea IF của Thuỵ Điển (do SEA Games không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, nên các CLB không bắt buộc phải nhả cầu thủ của mình về đội tuyển).

Tuy nhiên, HLV Stajcic thực sự không quá lo lắng cho sự vắng mặt của 2 trụ cột nói trên khi cho biết: "Nó sẽ mang đến cho ai đó cơ hội thăng tiến và cố gắng có được một vị trí chính thức trong đội".





Theo đó, 2 ngôi sao trở về từ Nhật Bản Quinley Quezada và Sarina Bolden đều sẵn sàng, cùng với đội trưởng Tahnai Annis và Hali Long, những cầu thủ đã góp mặt ở chuyến tập huấn tại Sydney (Úc) vào tháng trước, trong đó tuyển nữ Philippines có 2 trận giao hữu thắng đậm Fiji (7-2) và Tonga (16-0).

“Chúng tôi rất mong chờ giải đấu này. Đó là một giải đấu quan trọng và chúng tôi muốn duy trì cách chơi trên những màn trình diễn ở Asian Cup nữ. Rất nhiều đội đã đánh giá thấp chúng tôi ở Asian Cup nữ, và chắc chắn chúng tôi sẽ không được điều đó ở đây”.

Các tuyển thủ nữ Philippines, được sự hỗ trợ rất lớn của Ủy ban Olympic và Ủy ban Thể thao quốc gia, đang mong muốn được chơi trong 1 sân vận động chật cứng, đặc biệt là trước chủ nhà Việt Nam vào ngày 11.5 trên sân Cẩm Phả. “Thi đấu ở Ấn Độ không có đông CĐV thực sự là điều thất vọng. Nhưng chúng tôi đang hướng tới một thế giới không Covid-19 và tôi chắc chắn rằng các cầu thủ sẽ thích chơi trong một sân vận động đông đảo CĐV ở đây (Việt Nam), đặc biệt là khi chúng tôi gặp Việt Nam trong một vài ngày tới”, HLV tuyển nữ Philippines nói với trang inquirer.net.