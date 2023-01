Tuyển nữ Việt Nam ra biển lớn

“Tuyển nữ Việt Nam đứng ở đâu, thế giới muốn thấy các bạn”

Mồ hôi, nước mắt, sự khổ luyện và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thời điểm phải chiến đấu kiên cường với Covid-19 tại giải vô địch nữ châu Á, tuyển Việt Nam đã ghi tên mình vào lịch sử với thành tích cực kỳ chói lọi là có vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc: “Cách đây ít tháng, tôi sang thị sát cơ sở vật chất tại New Zealand, một trong hai quốc gia đăng cai World Cup 2023. Trong ngày gặp gỡ các đội cùng bảng, bà Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hướng về phía khán phòng và hỏi lớn, đội tuyển Việt Nam đứng ở đâu nhỉ, thế giới muốn thấy các bạn. Tôi đứng lên trả lời, có chúng tôi đây. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Việt Nam, mà tôi đọc được trong ánh mắt ấy có cả sự ngạc nhiên, bất ngờ và ngưỡng mộ. Tâm trạng thật khó tả, rất tự hào, rất hạnh phúc và sung sướng. Nhiều nước, bóng đá nữ phát triển hơn chúng ta mà cũng chưa thể giành vé. Còn chúng ta đã làm được, mà hoàn toàn không phải chờ đợi cơ may”.

HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Chúng ta rơi vào bảng rất nặng, phải đương đầu với nhà đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Mỹ ngay trận ra quân ngày 22.7 trên sân Eden Park (TP.Auckland) có sức chứa 50.000 khán giả, vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương (tức 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam). Gặp đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa gồm Bồ Đào Nha, Thái Lan hoặc Cameroon, vào ngày 27.7 trên sân Waikato (TP.Hamilton) lúc 19 giờ 30 theo giờ địa phương

(13 giờ 30 theo giờ Việt Nam). Trận đấu cuối vòng bảng gặp đương kim á quân World Cup, tuyển nữ Hà Lan trên sân Forsyth Barr (TP.Dunedin) vào 19 giờ ngày 1.8 theo giờ địa phương. Các khung giờ thi đấu cũng khác so với nhịp sinh học của người Việt Nam chúng ta. Ngay từ bây giờ, đội tuyển nữ Việt Nam phải lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, khoa học, không chỉ về chiến thuật mà còn về thể lực, chế độ dinh dưỡng, tâm lý. Đây là đấu trường rất tầm cỡ, hoàn toàn khác so với những đấu trường mà tuyển Việt Nam từng kinh qua. Tính khốc liệt của nó có lẽ không cần phân tích gì nhiều, ai cũng có thể mường tượng ra”.





Không sợ hãi

Người thầy “kim cương” của các cô gái “kim cương” tiết lộ: “Tôi đã lên phương án về lối chơi cho học trò, để từ đó đưa ra quy trình chuẩn bị chi tiết nhất có thể, dưới sự hỗ trợ tối đa của Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đội sẽ tập huấn tại Nhật Bản và có thể cả châu Âu. Đấu giao hữu với những đội bóng chất lượng. Tôi đã âm thầm theo dõi các giải U.19, Cúp quốc gia nữ, giải vô địch quốc gia nữ, giải bóng đá Đại hội thể thao toàn quốc để “săn đầu người”. Đội nữ Việt Nam ngoài nòng cốt với những gương mặt kỳ cựu, thiện chiến, sẽ được trẻ hóa. Đầu tháng 3, đội sẽ tập trung với lực lượng tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ nhân tài nào. Chúng ta đến World Cup với tâm thế cửa dưới về trình độ nhưng không được tự ti, sợ hãi. Chiến đấu không khoan nhượng về mặt tinh thần, tính toán khéo léo về mặt đấu pháp”.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm: “FIFA và chủ nhà New Zealand đã cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các đội, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. Đúng như mong muốn của chúng tôi khi trực tiếp khảo sát nơi ở và các sân tại nước bạn, FIFA đã lựa chọn khách sạn 5 sao tại trung tâm TP.Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện và thi đấu.

Đội nữ Việt Nam được tập riêng tại trung tâm thể thao Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và 1 khu vực tập luyện. Đặc biệt, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, giúp đảm bảo việc tập luyện của đội nữ Việt Nam trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm, do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 rơi vào mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam. Rất vui là đến thời điểm này, bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại New Zealand đã đăng ký mua hết vé các trận của tuyển Việt Nam ngay sau khi Ban tổ chức mở bán. Hy vọng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạo ấn tượng nào đó để khán giả Việt Nam dù bất kỳ ở đâu cũng thấy tự hào”.