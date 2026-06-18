Tuyển sinh 2026: Phụ huynh nên định hướng ngành học cho con như thế nào?

Theo nhiều báo cáo về thị trường nhân lực số, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở các lĩnh vực như AI, tự động hóa và bán dẫn. Trước những xu hướng đó, nhiều phụ huynh đang quan tâm hơn đến các ngành học công nghệ có khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Robot và Trí tuệ nhân tạo - Lĩnh vực dẫn dắt chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất, tài chính, giáo dục đến y tế và logistics. Cùng với đó, robot thông minh, robot hình người (Humanoid) và máy bay không người lái (UAV) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và các hệ thống vận hành tự động.

Năm 2026, Trường đại học FPT tuyển sinh chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo (Định hướng UAV và Humanoid) thuộc ngành Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo giúp sinh viên (SV) tiếp cận các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, thị giác máy tính, cảm biến thông minh và điều khiển tự động. Đồng thời, chương trình được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn FPT, tạo điều kiện để SV tiếp cận các dự án và công nghệ thực tiễn ngay trong quá trình học tập.

Phòng thực hành dành cho sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường đại học FPT phân hiệu Cần Thơ ẢNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Thông qua các dự án thực hành và hoạt động trải nghiệm, SV được trang bị năng lực thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống robot cũng như các giải pháp AI ứng dụng trong thực tiễn. Sau tốt nghiệp, SV có thể đảm nhận nhiều vị trí như kỹ sư Robot hình người, kỹ sư UAV & Drone AI, kỹ sư Robot tự hành (AGV/ARM), kỹ sư AI & Robot hay kỹ sư tự động hóa & IoT.

Thiết kế vi mạch bán dẫn - ngành học gắn với chiến lược phát triển quốc gia

Vi mạch bán dẫn là nền tảng của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện đại. Từ điện thoại thông minh, máy tính cho đến các hệ thống tự động hóa hay ô tô điện đều cần đến các vi mạch để xử lý và truyền tải dữ liệu. Theo định hướng phát triển ngành bán dẫn quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo từ 15.000 đến 50.000 kỹ sư thiết kế vi mạch vào năm 2030, cho thấy nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này trong những năm tới.

Tại Trường đại học FPT, chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn được xây dựng nhằm giúp SV nắm vững kiến thức về điện tử, hệ thống nhúng, thiết kế và kiểm thử vi mạch. Chương trình đào tạo đạt chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học của châu Âu và quốc tế. Điều này giúp SV tiếp cận chương trình đào tạo theo định hướng toàn cầu, gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại.

SV sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí như kỹ sư thiết kế RTL/ASIC/FPGA, kỹ sư thiết kế vật lý, kỹ sư kiểm thử và xác minh thiết kế, kỹ sư thiết kế chức năng kiểm tra hay kỹ sư thiết kế Layout IC/LSI tại các Tập đoàn công nghệ, trung tâm R&D và doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế.

Sinh viên Trường đại học FPT được ứng dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các hoạt động trải nghiệm ẢNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Công nghệ ô tô số - Xu hướng mới của ngành ô tô

Chương trình Công nghệ ô tô số tại Trường đại học FPT được thiết kế để đáp ứng làn sóng chuyển đổi đó, nơi kỹ thuật ô tô truyền thống hòa quyện cùng công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo và IoT. SV được học theo định hướng "Software-Driven Vehicle", được thực hành trực tiếp trên board mạch, mô phỏng hệ thống thật của ô tô, tham gia dự án doanh nghiệp cùng FPT Automotive, Bosch, HCL, Hitachi… và rèn luyện kỹ năng phát triển phần mềm trong môi trường công nghiệp tiêu chuẩn toàn cầu.

SV học ngành Công nghệ ô tô số có thể đảm nhận các công việc chuyên sâu về hệ thống nhúng, kiến trúc phần mềm (như AUTOSAR) và lập trình điều khiển trong ngành công nghiệp ô tô và xe tự hành.

Môi trường học tập gắn với trải nghiệm thực tiễn

Bên cạnh việc lựa chọn ngành học phù hợp, môi trường đào tạo cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm khi định hướng cho con em mình.

Học tập tại Trường đại học FPT, SV được thực hành trong hệ thống phòng chức năng với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Chương trình đào tạo chú trọng tính thực tiễn thông qua các dự án doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu, cuộc thi công nghệ và các chương trình trải nghiệm chuyên môn.

Môi trường đào tạo đa trải nghiệm tại Trường đại học FPT giúp sinh viên phát triển toàn diện ẢNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Điểm chung trong chương trình đào tạo của các chuyên ngành này là định hướng gắn chặt với thực tiễn doanh nghiệp. SV đều được tham gia học kỳ On-the-job Training (OJT) tại doanh nghiệp ở học kỳ 6 để tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Theo thống kê của nhà trường, hơn 98% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Năm 2025, Trường đại học FPT được xếp hạng Top 80 thế giới về tiêu chí Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế (SDG8) theo bảng xếp hạng THE Impact Rankings.

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường đại học FPT dự kiến tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 theo phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh và mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo đại học gắn với thực tiễn.

Từ năm 2026, Trường đại học FPT triển khai các chính sách ưu đãi học phí nhằm hỗ trợ người học và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước: Ưu đãi 30% học phí cho tất cả thí sinh thuộc Khu vực 1, hỗ trợ các em có điều kiện kinh tế khó khăn tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến. Ưu đãi 30% học phí toàn khóa so với học phí chuẩn cho SV học tập tại campus Cần Thơ.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, học phí, các chương trình ưu đãi tài chính của Trường đại học FPT năm 2026, vui lòng xem tại: https://daihoc.fpt.edu.vn/can-tho-tuyen-sinh.