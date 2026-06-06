Tuyển sinh 2026: Thí sinh lưu ý gì khi dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển?

Thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng thông tin Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có 4 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi học bạ 6 học kỳ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét tuyển thẳng. Trường sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển, 23 ngành của trường hầu như đều sử dụng tổ hợp có sử dụng môn tiếng Anh.

Năm nay trường nhận chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp quy đổi ra điểm thi tiếng Anh cho phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên dù có chứng chỉ ngoại ngữ nhưng các em cũng không nên xem thường môn thi tiếng Anh vì các em phải đạt 15 điểm 3 môn tổ hợp mới được xét ĐH.

''Em muốn đăng ký ngành luật của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Tiếng Anh của em cũng tốt nhưng em chưa có chứng chỉ IELTS, tất cả các ngành của đều học 50% bằng tiếng Anh hay chỉ các ngành về ngôn ngữ, kinh doanh và quan hệ quốc tế? Ngành luật có cần phải đáp ứng điểm sàn hay không?''.

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết: Năm nay UEF tuyển sinh 38 ngành trong đó có luật, luật kinh tế, luật quốc tế và luật thương mại quốc tế. UEF học song ngữ tất cả các ngành nên nếu em có tiếng Anh thì sẽ là lợi thế lớn. Tuy nhiên trường không bắt buộc đầu vào phải có chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh nào chưa có chứng chỉ, khi vào trường sẽ phải học bổ sung 6 cấp độ tiếng Anh để đạt năng lực trước khi học các học phần bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, năm nay, theo quy định, các em phải đảm bảo ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định đối với nhóm ngành pháp luật.