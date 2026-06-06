Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tuyển sinh 2026: Thí sinh lưu ý gì khi dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển?
Video Giáo dục

Tuyển sinh 2026: Thí sinh lưu ý gì khi dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển?

Yến Thi
Yến Thi
06/06/2026 16:00 GMT+7

Năm 2026, do quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT có điều chỉnh nên hầu như các trường đều có sự thay đổi trong phương thức xét tuyển và tổ hợp môn cũng như cách tính điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

Thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng thông tin Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có 4 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi học bạ 6 học kỳ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét tuyển thẳng. Trường sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển, 23 ngành của trường hầu như đều sử dụng tổ hợp có sử dụng môn tiếng Anh.

Năm nay trường nhận chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp quy đổi ra điểm thi tiếng Anh cho phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên dù có chứng chỉ ngoại ngữ nhưng các em cũng không nên xem thường môn thi tiếng Anh vì các em phải đạt 15 điểm 3 môn tổ hợp mới được xét ĐH.

Tuyển sinh 2026: Thí sinh lưu ý gì khi dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển? - Ảnh 1.

''Em muốn đăng ký ngành luật của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Tiếng Anh của em cũng tốt nhưng em chưa có chứng chỉ IELTS, tất cả các ngành của đều học 50% bằng tiếng Anh hay chỉ các ngành về ngôn ngữ, kinh doanh và quan hệ quốc tế? Ngành luật có cần phải đáp ứng điểm sàn hay không?''.

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết: Năm nay UEF tuyển sinh 38 ngành trong đó có luật, luật kinh tế, luật quốc tế và luật thương mại quốc tế. UEF học song ngữ tất cả các ngành nên nếu em có tiếng Anh thì sẽ là lợi thế lớn. Tuy nhiên trường không bắt buộc đầu vào phải có chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh nào chưa có chứng chỉ, khi vào trường sẽ phải học bổ sung 6 cấp độ tiếng Anh để đạt năng lực trước khi học các học phần bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, năm nay, theo quy định, các em phải đảm bảo ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định đối với nhóm ngành pháp luật.

Tuyển sinh 2026: Thí sinh lưu ý gì khi dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển?

Tin liên quan

[VIDEO] Gợi ý giải đề thi toán đại số tuyển sinh lớp 10

[VIDEO] Gợi ý giải đề thi toán đại số tuyển sinh lớp 10

Đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm nay được nhiều giáo viên đánh giá có tính phân hóa cao. Ngay sau khi môn thi kết thúc, thầy Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn, đã trực tiếp giải chi tiết các câu hỏi phần đại số để giúp thí sinh đối chiếu đáp án và đánh giá bài làm của mình.

[VIDEO] Gợi ý giải đề toán hình học đề thi tuyển sinh lớp 10

Khám phá thêm chủ đề

chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ IELTS xét tuyển 2026 tuyển sinh 2026 Chọn ngành học cho tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận