Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Các quy trình phụ huynh cần biết

Theo đó, việc rà soát dữ liệu của học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS sẽ thực hiện trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn từ ngày 4 đến ngày 13.4.

Cụ thể, việc rà soát bao gồm trẻ đang học lớp lá tại các cơ sở giáo dục, lớp mầm non; học sinh đang học lớp 5 tại các trường tiểu học; trẻ chưa học mầm non trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 trên địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Quy trình 5 bước với học sinh đang học lớp lá, lớp 5

Bước 1: Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học phải đảm bảo tất cả học sinh thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với các trường hợp học sinh chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, trẻ người nước ngoài…), phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, đính kèm minh chứng và nộp về Sở GD-ĐT để xem xét, hướng dẫn. Bước 2: Sau khi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu học sinh thuộc diện tuyển sinh, nhà trường tiến hành đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành sang cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp. Đồng thời, thông báo tài khoản đăng nhập đến phụ huynh để rà soát thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Bước 3: Phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra xác nhận thông tin chính xác, tài khoản, mật khẩu đăng nhập do nhà trường cung cấp. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, phụ huynh nhập nội dung đề nghị điều chỉnh, đính kèm minh chứng lên hệ thống (minh chứng gồm: hình ảnh giấy khai sinh của học sinh; hình ảnh VNEID của phụ huynh, mục thông tin cư trú). Bước 4: Nhà trường xác minh nội dung phụ huynh đề nghị điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh thông tin. Sau khi nhà trường điều chỉnh, phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác. Bước 5: Kết thúc rà soát dữ liệu, nhà trường xác nhận hoàn thành rà soát dữ liệu và chuyển hồ sơ dữ liệu học sinh cuối cấp lên cấp trên.

Phụ huynh học sinh phải đảm bảo cập nhật thông tin học sinh chính xác ẢNH: BẢO CHÂU





Quy trình 2 bước của lớp 1 với trẻ 6 tuổi chưa học mầm non

Đối với dữ liệu trẻ 6 tuổi chưa học mầm non, quy trình rà soát gồm 2 bước do UBND xã, phường, thị trấn, công an xã, phường, thị trấn thực hiện.

Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với với công an xã, phường, thị trấn thực hiện thu thập, rà soát thông tin của trẻ 6 tuổi chưa học mầm non đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNEID của phụ huynh. Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp thành phố địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.