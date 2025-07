Tuyển sinh ĐH 2025: Điểm sàn khác gì với điểm chuẩn?

Thí sinh cần phân biệt điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển trong tuyển sinh ĐH-CĐ ảnh: nhật thịnh

Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) và khối ngành sức khỏe. Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH hoàn tất việc công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) trước 17 giờ ngày 23.7.

Điểm sàn là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển

Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo trình độ ĐH ở các phương thức tuyển sinh khác nhau: điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT (xét học bạ), điểm các kỳ thi riêng (kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi V-SAT…)… Từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, các trường ĐH đào tạo khối ngành sư phạm và sức khỏe sẽ công bố điểm sàn xét tuyển cụ thể các ngành tại trường trong một vài ngày tới.

Vậy, điểm sàn và điểm chuẩn có gì khác nhau? Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, lưu ý thí sinh cần phân biệt giữa điểm sàn và điểm chuẩn. Theo đó, điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ. Căn cứ trên mức điểm sàn này, thí sinh đủ điều kiện đăng ký vào từng ngành/chương trình cụ thể.

Điểm chuẩn là điểm trúng tuyển vào từng ngành/chương trình

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng giải thích thêm: Từ tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển so với chỉ tiêu, các trường ĐH xác định điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành/chương trình. Do đó, điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn so với điểm sàn xét tuyển tùy thuộc số lượng hồ sơ, chất lượng điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký cụ thể.

Sự phân biệt này có thể thấy qua tình hình điểm sàn và điểm chuẩn các trường trong năm 2024. Ví dụ, Trường ĐH Tài chính-Marketing, năm ngoái trường xác định 1 mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 19. Nhưng điểm chuẩn trúng tuyển các ngành ở mức 22-25,9 điểm. Như vậy, điểm chuẩn của trường này không có ngành nào bằng với điểm sàn xét tuyển, ngành có điểm chuẩn cao nhất cách điểm sàn gần 7 điểm.

Tuy nhiên, có những trường điểm chuẩn trúng tuyển được xác định bằng với điểm sàn xét tuyển. Ví dụ, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM điểm chuẩn các ngành xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở mức 15 điểm (bằng điểm sàn nhận hồ sơ).

"Điểm sàn chỉ là điều kiện để được nộp hồ sơ, không đảm bảo chắc chắn trúng tuyển. Thí sinh cần theo dõi sát điểm chuẩn của các năm trước để có chiến lược đăng ký phù hợp.Thí sinh và phụ huynh lưu ý không nên nghĩ rằng đạt điểm sàn là chắc chắn trúng tuyển", đại diện Trường ĐH Tài chính-Marketing lưu ý thêm.

