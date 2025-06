Tuyển sinh ĐH 2025: Ngành khoa học xã hội 'mắc kẹt' trong tổ hợp C00

C Ó HAY KHÔNG VIỆC BỎ XÉT TUYỂN KHỐI C ?

Nơi đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2025 trong đó có một nhóm ngành khoa học xã hội (KHXH) bỏ xét tổ hợp C00 là Trường ĐH Mở Hà Nội, công bố từ đầu tháng 4. Theo đó, với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành luật (luật, luật kinh tế, luật quốc tế) của trường dùng 4 tổ hợp để xét tuyển: D01 (toán, văn, tiếng Anh), C01 (toán, văn, vật lý), C03 (toán, văn, sử), C14 (văn, sử, tiếng Anh). Năm ngoái, nhà trường dùng 3 tổ hợp để xét với nhóm ngành này: A00 (toán, lý, hóa), D01, C00 (văn, sử, địa). Năm nay, trường không xét C00 và cả A00 cũng bị bỏ.

Tiếp theo là Học viện Báo chí - Tuyên truyền, công bố giữa tháng 4. Cấu trúc tổ hợp xét tuyển của cả 4 nhóm ngành, ngoài tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) đều theo công thức sau: toán + văn + môn thứ 3; văn + tiếng Anh + môn thứ 3. Môn thứ 3 là một trong 3 môn: tin học, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nghĩa là không còn tổ hợp C00 truyền thống cũng như không có môn địa trong bất kỳ tổ hợp nào, với tất cả các ngành.

Sinh viên Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội (trái) trò chuyện với một sinh viên người Mỹ trong sự kiện giao lưu với sinh viên quốc tế ẢNH: THU QUỲNH

Sau đó là Trường ĐH Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội, công bố hồi cuối tháng 5, với 6 tổ hợp xét tuyển: C03 (toán, văn, sử), A07 (toán, sử, địa lý), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh), D15 (văn, địa, tiếng Anh).

Nhưng chỉ đến ngày 4.6, khi Trường ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội (Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội) công bố thông tin tuyển sinh thì dư luận mới bùng nổ sự chú ý về sự vắng mặt của tổ hợp C00 trong xét tuyển khối ngành KHXH-NV ở một số trường ĐH. Một số ý kiến còn lên án việc Trường ĐH KHXH-NV bỏ khối C, trong khi thực tế trường này vẫn sử dụng nhiều tổ hợp khối C, hoặc đặt trọng số cao cho các môn vốn được xem là đặc trưng cho khối C như sử, địa, giáo dục kinh doanh và pháp luật như D14, D15, D66 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế pháp luật).

Chỉ có Học viện Báo chí - Tuyên truyền bỏ môn địa, các trường còn lại cũng đặt trọng số cao cho các môn KHXH khi lựa chọn tổ hợp xét tuyển. Các môn sử, giáo dục kinh doanh và pháp luật đều được sử dụng linh hoạt, không chỉ được ghép với tổ hợp có môn chính là văn mà còn với cả toán, tiếng Anh. Như vậy, vấn đề lựa chọn tổ hợp của các trường nằm ở từ khóa "tổ hợp C00" chứ không phải là "khối C".

H ẠN CHẾ C 00 DO CẤU TRÚC MÔN THI NĂM NAY ?

Theo PGS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội, thoạt tiên nhà trường lựa chọn tổ hợp để dùng trong tuyển sinh căn cứ yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trong việc lựa chọn tổ hợp tuyển sinh và chiến lược phát triển của nhà trường.

Năm 2025 là năm đầu tiên có kỳ thi tốt nghiệp THPT của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT bắt buộc thi 2 môn là toán, ngữ văn; và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được dạy ở cấp THPT. Với cấu trúc kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình phổ thông mới kể từ năm 2025, về lý thuyết có thể mã hóa thành 36 tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) và 81 tổ hợp xét tuyển ĐH trên cơ sở kết hợp các môn thi bắt buộc và tự chọn của TS.

Bộ GD-ĐT yêu cầu trong một tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn văn hoặc toán. Theo chiến lược phát triển của Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội, môn thứ hai nhà trường ưu tiên lựa chọn là tiếng Anh. Môn thứ 3 là một trong số các môn còn lại (ngoài môn văn) thuộc khối C.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tuyển sinh, Trường ĐH Mở Hà Nội, cho biết 4 tổ hợp nhà trường đưa vào xét tuyển cho nhóm ngành luật đều có 2 môn toán và văn (là các môn cơ bản), môn thứ 3 nhà trường chọn theo nguyên tắc để có thể phủ rộng cả khối A, khối C, để có nhiều TS phù hợp nhất.

Là người nhiều năm làm công tác tuyển sinh, PGS Trương Đại Lượng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, hiểu logic của việc một số trường không đưa tổ hợp C00 vào danh sách tổ hợp được sử dụng để xét tuyển các ngành KHXH-NV. Năm ngoái trở về trước, để được xét tốt nghiệp, học sinh đã chọn thi KHXH là phải thi sử và địa. Nhưng năm nay các em có thể chọn hoặc sử, hoặc địa.

PGS Trương Đại Lượng phân tích: "Tôi tin rằng lý do chủ yếu là do cấu trúc môn thi năm nay. Bộ GD-ĐT không thống kê nhưng tôi nghĩ số TS đồng thời thi sử và địa năm nay ít hơn nhiều so với mọi năm. Trong khi đó, có xu hướng coi trọng môn tiếng Anh. Vì thế, các trường thấy không cần thiết phải đưa tổ hợp C00 vào để chọn nhiều tổ hợp khác mà nguồn tuyển có thể phủ được nhiều môn hơn, vì phải ưu tiên 2 môn "cứng" là văn, tiếng Anh hoặc toán, tiếng Anh".

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tham gia thi thử tốt nghiệp THPT 2025 ảnh: Đào Ngọc Thạch

N GUY CƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HẦU HẾT NHỜ ĐIỂM C00 CAO

Khi dư luận xôn xao việc nhiều trường ĐH bỏ khối C00, ngày 6.6, Bộ GD-ĐT có công văn gửi tất cả cơ sở đào tạo cả nước với 2 lưu ý quan trọng liên quan việc "bỏ tổ hợp C00". Thứ nhất, các trường phải rà soát tổ hợp môn để việc xét tuyển đảm bảo tính công bằng. Thứ hai, phải lưu ý tính thời điểm (hiện nay TS đã hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp THPT) khi công bố thông tin có ảnh hưởng tới quyền lợi của TS.

Ngay sau khi có công văn của Bộ, Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội và Trường ĐH Mở Hà Nội đã điều chỉnh thông tin tuyển sinh, bổ sung tổ hợp C00 vào hầu hết các ngành KHXH-NV. Cả hai trường đều cho biết thông tin tuyển sinh đã công bố đều tuân thủ đúng các quy định của Bộ GD-ĐT, việc bổ sung tổ hợp C00 là để tạo điều kiện tốt nhất cho TS dự tuyển vào các trường.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà chuyên môn, với quyết định bổ sung tổ hợp C00, một số trường sẽ có nguy cơ "mắc kẹt" sau này trong việc tìm giải pháp "đảm bảo công bằng" trong xét tuyển. Từ nhiều năm nay, điểm chuẩn của các ngành KHXH-VN luôn là chủ đề được bàn tán mà nguyên nhân là điểm chuẩn tổ hợp C00 quá cao. Nhiều trường tuyển nhiều tổ hợp cho một ngành đã phải ưu tiên chỉ tiêu tổ hợp C00 nhằm "kéo" điểm chuẩn của tổ hợp này xuống nhưng kết quả không khả quan. Điểm chuẩn tổ hợp C00 luôn cao nhất nước, mức 28 - 29 điểm/3 môn, thậm chí một số ngành của Trường ĐH KHXH-NV là gần 30 điểm/3 môn.

Một cán bộ tuyển sinh Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội cho biết, năm nay Bộ GD-ĐT không cho phép chia chỉ tiêu cho các tổ hợp, TS khi đăng ký xét tuyển cũng không đăng ký tổ hợp. TS chỉ cần đăng ký ngành học và trường học, hệ thống xét tuyển sẽ tự động lấy tổ hợp và phương thức xét tuyển mà TS có số điểm cao nhất để xét. Với quy định này, nhà trường đối mặt với nguy cơ hầu hết TS trúng tuyển là nhờ điểm tổ hợp C00 cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới định hướng hội nhập quốc tế trong đào tạo của nhà trường mà còn tạo nguy cơ TS C00 chiếm hết chỗ học của TS các tổ hợp khác.

"Cũng có ý kiến cho rằng có thể tìm biện pháp kỹ thuật để quy đổi điểm tương đương, tạo mặt bằng điểm chuẩn công bằng cho các tổ hợp. Nhưng điều này với Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội là rất khó, nếu như đề thi vẫn ra theo cách của những năm trước, phổ điểm các môn thi KHXH tương tự những năm trước. Những năm trước, điểm chuẩn vào cùng một ngành của tổ hợp C00 của nhà trường cao hơn tổ hợp khác từ 3 - 3,5 điểm (thang 30). Chẳng hạn chênh dưới 2 điểm thì còn có thể dùng biện pháp kỹ thuật để quy đổi. Chênh đến 3 điểm, nếu quy đổi thì Bộ GD-ĐT và dư luận xã hội liệu có chấp nhận không", vị cán bộ trên chia sẻ.