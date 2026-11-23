Năm 2027, Trường ĐH Luật TP.HCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh ảnh: nhật thịnh

Chiều 23.11, Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức công bố phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2027. Theo đó, trường có 4 phương thức xét tuyển áp dụng cho 11 ngành đào tạo. Đáng chú ý, năm 2027 trường tuyển mới ngành luật kinh tế.

Các phương thức tuyển sinh năm 2027

Phương thức 1: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, áp dụng cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện, trong đó có thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký và các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định.

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Điểm xét tuyển được xác định dựa trên tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ.

Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ). Trường sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12. Điểm xét tuyển được thực hiện quy đổi tương đương theo quy định và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Trường sử dụng kết quả từ các kỳ thi V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

Nhà trường lưu ý, phương thức xét tuyển bằng học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, mức quy đổi tương đương sẽ được trường xác định sau khi có các dữ liệu thống kê cần thiết từ Bộ GD-ĐT, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Riêng những ngành thuộc lĩnh vực pháp luật có các điều kiện cụ thể theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Theo danh mục tuyển sinh năm 2027, Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh 11 ngành đào tạo tại trụ sở chính, gồm: luật, luật thương mại quốc tế, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và kinh tế số. Đáng chú ý, ngành luật kinh tế được bổ sung mới vào danh mục tuyển sinh năm 2027.

Bên cạnh các ngành đào tạo tại trụ sở chính, trường cũng tuyển sinh tại phân hiệu đối với các ngành: luật, ngôn ngữ Trung Quốc và quản trị kinh doanh.

Lưu ý điều kiện xét tuyển và chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Một trong những nội dung thí sinh cần đặc biệt lưu ý là yêu cầu đầu vào đối với 3 ngành thuộc lĩnh vực pháp luật gồm: luật, luật thương mại quốc tế và luật kinh tế. Theo quy định, thí sinh xét tuyển vào các ngành này phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường.

Trong đó, thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực vào 3 ngành nêu trên phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên), đồng thời đáp ứng các điều kiện đầu vào khác theo quy định. Đối với các ngành còn lại, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do trường công bố.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường tiếp tục áp dụng chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Các chứng chỉ được công nhận gồm nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh: như IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic và chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Nhật (JLPT), tiếng Pháp (DELF, TCF).

Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 trở lên được xem xét quy đổi thành điểm tiếng Anh theo thang điểm do nhà trường quy định. Các chứng chỉ ngoại ngữ khác cũng có mức điểm tối thiểu và bảng quy đổi tương ứng. Trường hợp sở hữu nhiều loại chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi đối với một loại chứng chỉ cao nhất theo quy định.

Trường ĐH Luật TP.HCM sử dụng các tổ hợp phù hợp với từng ngành đào tạo, bao gồm những tổ hợp truyền thống và các tổ hợp có môn giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học.

Quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ của Trường ĐH Luật TP.HCM như sau: