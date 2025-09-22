Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản báo chí- truyền thông năm 2025- khóa IV

*Thông tin chung về khóa học:

- Thời gian khai giảng: Sáng 04.10.2025

- Thời gian học: 04.10.2025 – 08.11.2025 (6 tuần)

+ Học cả ngày thứ Bảy

+ Sáng từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30

Tổng cộng: 12 buổi

- Học phí: 3.300.000 đồng (Ba triệu ba trăm nghìn đồng) đã bao gồm VAT

- Hình thức học: Học trực tiếp tại Hội trường Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM (số 226/23 Lê Văn Sỹ, phường 1 (nay phường Tân Sơn Hòa), quận Tân Bình,TP.HCM)

* Đối tượng tham gia:

Các học viên đang hoạt động, cộng tác tại các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử …; đang làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu rèn luyện kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông nhưng chưa có điều kiện tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn về báo chí- truyền thông.

*Nội dung khóa học:

- Kỹ năng viết tin và rút tít (2 buổi)

- Kỹ năng ứng dụng AI CHAT GPT trong tác nghiệp báo chí (2 buổi)

- Kỹ năng phỏng vấn và viết bài chân dung (2 buổi)

- Kỹ năng làm báo đa nền tảng (2 buổi)

- Kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại di động (2 buổi)

- Quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông (1 buổi)

- Kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội trong thời đại số (1 buổi)

*Giảng viên:

Là lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo, giảng viên các khoa báo chí - truyền thông có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn hướng dẫn.

*Giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) cấp.

*Liên hệ đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến qua email: kiemkhachbca1973@gmail.com

- File phiếu đăng ký học theo mẫu có sẵn (gửi qua email hoặc Zalo)

- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM

Địa chỉ: 226/23 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM -

Phụ trách khóa học và tư vấn tuyển sinh: Ông Nguyễn Kiếm Khách (ĐT: 0918344858), cán bộ Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM.

Hạn chót đăng ký: Hết ngày 03.10.2025

Trân trọng thông báo

Lưu ý: Học viên nộp ảnh trực tiếp hoặc chuyển file ảnh qua email: kiemkhachbca1973@gmail.com để làm giấy chứng nhận.