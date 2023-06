Tuyển sinh lớp 10: Gần 15.500 thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên

Sáng 6.6, các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm 2023-2024.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu), từ sáng sớm thời tiết có mưa rào nên đa số phụ huynh đều chở con em đến điểm thi sớm hơn. Lực lượng công an có mặt từ rất sớm để phân luồng, điều tiết giao thông trước điểm thi.



Sáng 6.6, gần 15.500 thí sinh tại TP.Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 HUY ĐẠT

Phụ huynh giúp con em kiểm tra thẻ dự thi và dụng cụ thi trước khi bước vào điểm thi HUY ĐẠT

Lực lượng CSGT, Công an Q.Hải Châu có mặt tại điểm thi rất sớm để đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông trước điểm thi HUY ĐẠT

Năm nay, Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, trong đó có 257 em được tuyển thẳng. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 22 trường THPT công lập là 11.432.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, TP.Đà Nẵng có 33 điểm thi. Sở GD-ĐT huy động 2.660 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, 1.561 cán bộ coi thi được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.

Thí sinh tra cứu, kiểm tra thông tin trước khi bước vào phòng thi HUY ĐẠT

Nhiều học sinh tranh thủ trao đổi cùng bạn bè trước khi bước vào phòng thi môn ngữ văn HUY ĐẠT

Trước giờ vào phòng thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu), nữ thí sinh đã chọn một góc để ngồi ôn bài HUY ĐẠT

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã có thông báo tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ mooc, sơ-mi rơ-mooc; xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) trên hầu hết tuyến đường tại thành phố.



Ngoài ra, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm xung quanh các điểm thi; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong kỳ thi.

Phụ huynh lo lắng kiểm tra dụng cụ cho con HUY ĐẠT

Thí sinh kiểm tra thông tin trước giờ được gọi tên vào phòng thi HUY ĐẠT

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 6.6, cổng Trường THPT Phan Châu Trinh khép lại, các phụ huynh chờ ở phía ngoài HUY ĐẠT

Chiều 6.6, thí sinh tại TP.Đà Nẵng môn ngoại ngữ vào lúc 14 giờ 30 phút (thời gian làm bài 90 phút).

Vào lúc 8 giờ sáng 7.6, thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Sáng 8.6, thí sinh thi môn chuyên (thời gian làm bài 150 phút), dành cho thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.