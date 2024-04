Tuyển sinh lớp 10: Hai trường chuyên của TP.HCM tăng chỉ tiêu, thêm lớp chuyên

Một tiết học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong LHP

Năm học 2024-2025, theo quy định của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM ngừng tuyển sinh lớp 10 không chuyên trong 2 trường THPT chuyên Lê Hồng phong và chuyên Trần Đại Nghĩa. Do đó, Sở GD-ĐT đang cùng 2 trường THPT chuyên này tính toán và cân đối mở rộng lớp chuyên các môn cũng như tăng chỉ tiêu những lớp chuyên hiện hữu.

Được biết, từ năm học 2023-2024 trở về trước, với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 không chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 học sinh, còn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 80 học sinh. Tuy nhiên, đến năm học 2024-2025, thực hiện theo quy chế trường chuyên, 2 trường THPT chuyên của TP.HCM sẽ ngừng tuyển sinh lớp 10 không chuyên. Như vậy, với 270 chỉ tiêu lớp 10 không chuyên, năm nay các trường có những điều chỉnh về quy mô lớp chuyên để không làm hạn chế cơ hội tuyển sinh lớp 10 của thí sinh từ nay trở đi.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tăng chỉ tiêu

Một cán bộ của Sở GD-ĐT cho biết, dự kiến Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tổ chức 13 lớp chuyên bao gồm 12 lớp chuyên như những năm trước là ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp và năm nay mở thêm lớp chuyên tiếng Anh-toán-khoa học.

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhu cầu của học sinh cũng như định hướng phát triển của trường THPT chuyên, chỉ tiêu lớp 10 của Trường THPT chuyên Lê Hồng phong cũng có sự điều chỉnh so với những năm trước.

Dự kiến những lớp chuyên sâu sẽ ổn định chỉ tiêu (35 học sinh/lớp) như: Ngữ văn (70 học sinh), toán (105 học sinh), tiếng Anh (105 học sinh), vật lý (70 học sinh), hóa học (70 học sinh), tin học (35 học sinh), tiếng Pháp (35 học sinh).

Chỉ tiêu những lớp chuyên dự kiến sẽ tăng so với năm trước bao gồm: Sinh học (70 học sinh, tăng 35 học sinh so với năm học 2023-2024) và các lớp chuyên lịch sử, địa lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi môn chuyên tuyển 35 học sinh. Tính ra mỗi lớp chuyên tuyển tăng hơn so với những năm trước khoảng 15 học sinh. Lớp chuyên tiếng Anh-toán-khoa học sẽ tuyển 70 học sinh cho năm đầu tiên tổ chức tại trường này.

Hoạt động giao lưu quốc tế của học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TĐN





Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mở lớp chuyên lịch sử, địa lý

Tương tự, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng đã được Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức mở lớp chuyên tiếng Anh-toán-khoa học theo định hướng của Chương trình GDPT 2018 với 70 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ mở lớp 10 chuyên lịch sử, địa lý. Mỗi lớp chuyên này sẽ tuyển 35 học sinh.

Việc mở lớp chuyên lịch sử, địa lý ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu từ năm học 2024-2025 căn cứ vào năng lực nhà trường có thể tổ chức đào tạo ở bộ môn này, cũng phù hợp với thông tư quy định về lớp học trong trường chuyên. Thêm vào đó, việc mở rộng lớp chuyên trong bối cảnh trường THPT chuyên ngừng tuyển lớp 10 không chuyên, đa dạng lớp chuyên, tạo thêm cơ hội cho những học sinh có năng lực phát triển trong môi trường chuyên sâu phù hợp.

Về đề thi lớp 10 chuyên, những môn chuyên truyền thống từ trước đến nay sẽ được giữ ổn định cấu trúc. Riêng với môn chuyên mới là tiếng Anh-toán-khoa học, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hội đồng chuyên môn đang nghiên cứu, tính toán lượng kiến thức môn tiếng Anh, toán, khoa học (tiếng Anh) sao cho phù hợp. Trong đó, đề thi môn chuyên tiếng Anh-toán-khoa học sẽ giảm bớt nội dung kiến thức môn tiếng Anh và bổ sung kiến thức môn toán, khoa học bằng tiếng Anh so với đề thi môn chuyên Anh.

Ông Quốc cho biết thêm do là đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên nên mức độ yêu cầu sẽ khó hơn đề thi môn tiếng Anh tích hợp sử dụng đối với những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp của các trường THPT thực hiện chương trình này.

Về nội dung chương trình giảng dạy lớp chuyên tiếng Anh-toán-khoa học của 2 trường THPT chuyên, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xây dựng nội dung giảng dạy sao cho đảm bảo yêu cầu của chương trình chuyên, phát huy năng lực và đào tạo mũi nhọn đối với học sinh chuyên ở bậc THPT cũng như đảm bảo thời lượng học theo Đề án của QĐ 5695/QĐ-UBND.