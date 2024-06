Tuyển sinh lớp 10 Quảng Ngãi: Những thí sinh nào chỉ thi 2 môn toán và văn?

Ngày 5.6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào ngày mai (6.6), hơn 15.000 thí sinh của tỉnh này sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, ngoài 15.000 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, tỉnh này còn có 3.000 thí sinh đăng ký xét tuyển.

Các thí sinh sẽ thi môn ngữ văn vào sáng 6.6, chiều thi môn toán. Sáng 7.6, thí sinh thi môn Anh văn. Thí sinh dự thi vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi chỉ thi 2 môn là toán và ngữ văn.



Với thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), chiều 7.6 sẽ thi các môn chuyên, riêng môn chuyên Anh thi vào sáng 8.6.

Năm học 2024 - 2025, Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển 420 em vào lớp 10 P.A

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 37 trường THPT công lập tuyển sinh vào lớp 10, với tổng số chỉ tiêu hơn 14.800 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Khiết có 941 thí sinh đăng ký dự thi, nhà trường tuyển 420 chỉ tiêu, bố trí 40 phòng thi.

Nét mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi năm nay là Sở GD-ĐT tỉnh này cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, thông qua phần mềm tuyển sinh vào lớp 10.

Đến thời điểm hiện tại, các trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Trường THPT chuyên Lê Khiết T.PHƯƠNG

Trước đó, từ ngày 24.5 đến ngày 2.6, các đoàn kiểm tra của Sở SD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thi, phòng chứa đề thi và bài thi, việc phục vụ công tác coi thi, chấm thi ở các điểm tổ chức thi… 37 trường có tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu.

Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 diễn ra an toàn, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các hội đồng coi thi và chấm thi.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã có phương án đảm bảo việc cấp điện cho thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025. Những ngày thi này dự báo thời tiết nóng nên Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ bố trí máy phát điện dự phòng khi có yêu cầu, bố trí tăng cường trực ca tại các trạm biến áp trong các ngày diễn ra kỳ thi…