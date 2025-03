Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Giảm cạnh tranh trường tốp đầu, tăng áp lực trường chuyên

T RƯỜNG THPT CÔNG LẬP SẼ TUYỂN ÍT NHẤT 70% HS TỐT NGHIỆP THCS

Đề cập tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở đang rà soát để xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập cho năm học mới. Theo đó, sở sẽ căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (GV) để xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường THPT. Căn cứ xác định chỉ tiêu sẽ dựa vào khả năng tiếp nhận học sinh (HS) của từng trường công lập chứ không căn cứ vào định hướng phân luồng HS sau THCS như những năm trước.

Phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Dự kiến khi các trường thường không còn tuyển lớp chuyên sẽ khiến mức độ cạnh tranh vào 2 trường chuyên tăng cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi các trường hoàn tất việc báo cáo số liệu chỉ tiêu dự kiến, Sở GD-ĐT sẽ thống kê, rà soát lại. Trên cơ sở đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV, chiến lược phát triển ngành GD-ĐT, bảo đảm chất lượng giáo dục, quyền lợi HS..., từ đó sở sẽ đưa ra chỉ tiêu chính thức cho từng trường. Dự kiến cuối tháng 3, Sở GD-ĐT sẽ có quyết định giao chỉ tiêu lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo dự kiến của Sở GD-ĐT thì các trường THPT công lập có thể sẽ tuyển ít nhất từ 70% HS tốt nghiệp THCS (năm học trước TP.HCM tuyển 65% HS tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập), trong đó chỉ tiêu cao hay thấp sẽ tùy từng khu vực, từng trường cụ thể.

T RƯỜNG CHUYÊN, TRƯỜNG TỐP ĐẦU TĂNG CHỈ TIÊU

Theo lộ trình, từ năm học 2025 - 2026, TP.HCM dừng tổ chức lớp chuyên trong 4 trường THPT, gồm: Gia Định (Q.Bình Thạnh), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức). Các lớp chuyên chỉ được tổ chức tại 2 trường là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một trường THPT chuyên cho biết trong 2 trường chuyên hiện nay vẫn đang có HS lớp không chuyên của khối 11, 12, do vậy hết năm học này HS lớp 12 không chuyên ra trường thì chắc chắn 2 trường sẽ có cơ sở để đề xuất tăng lớp chuyên.

Một cán bộ của Sở GD-ĐT cho hay 2 trường THPT chuyên đã có báo cáo và đề xuất về chỉ tiêu lớp 10. Trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đề xuất tăng 35 HS cho lớp chuyên tin học; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đề xuất tăng 70 HS cho 2 lớp chuyên là toán, hóa học.

Ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), cho biết do không còn tuyển 5 lớp 10 chuyên như những năm trước nên năm nay trường đề xuất với Sở GD-ĐT chuyển sang số lớp 10 thường. Như vậy trường dự kiến tuyển 18 lớp 10 với tổng số 780 HS, trong đó có 3 lớp tiếng Anh tích hợp (sĩ số 35 HS/lớp) và 15 lớp thường (45 HS/lớp).

Tương tự, Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) xây dựng chỉ tiêu dự kiến với 22 lớp, trong đó có 19 lớp 10 thường và 3 lớp tiếng Anh tích hợp, tổng số 960 HS.

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa cũng đề xuất Sở GD-ĐT tăng chỉ tiêu 80 HS so với năm học 2024-2025. Theo đó, dự kiến tuyển 285 HS lớp 10, trong đó có 4 lớp 10 thường với 180 HS và 3 lớp tiếng Anh tích hợp với 105 HS.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), thông tin trường đề xuất tuyển 685 HS phân bổ cho 16 lớp 10, trong đó có 2 lớp song ngữ Pháp, một lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là 13 lớp 10 thường.

Từ đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT, hiệu trưởng một trường THCS tại Q.1 nhận định việc ngừng tuyển sinh lớp chuyên, bổ sung chỉ tiêu cho lớp thường khiến mức độ cạnh tranh vào các trường tốp đầu có thể giảm nhiệt. "Trong những năm qua, trung bình mỗi năm 4 trường THPT kể trên tuyển tổng số 22 lớp 10 chuyên. Khi không còn tuyển lớp 10 chuyên thì các trường sẽ tăng chỉ tiêu lớp 10 thường nên HS sẽ có nhiều cơ hội vào các trường tốp đầu của TP", vị này nói.

Tuy nhiên, việc này sẽ làm tăng sức cạnh tranh vào lớp 10 chuyên tại 2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong. Một GV lý giải, hằng năm 4 trường thường tổ chức lớp chuyên có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 770 HS (22 lớp). Đến mùa tuyển sinh năm nay, khi chỉ còn 2 trường chuyên, với dự kiến tăng tổng số 105 HS như đề xuất thì vẫn chênh lệch nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp chuyên trước đây, nên sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh.

Theo dự kiến của Sở GD-ĐT, năm học mới các trường THPT công lập có thể sẽ tuyển ít nhất từ 70% HS tốt nghiệp THCS ảnh: Đào Ngọc Thạch





N HIỀU TRƯỜNG TỐP 2 ĐỀ XUẤT GIẢM CHỈ TIÊU

Thời điểm này có một số trường đề xuất giảm chỉ tiêu, trung bình từ 1 lớp 10, trong đó có trường giảm đến 5 lớp so với năm trước.

Hiệu trưởng một trường THCS nhận xét, nếu so sánh với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 thì chỉ tiêu dự kiến mà các trường THPT đang xây dựng có chiều hướng giảm, có nhiều trường được coi là giảm sâu. Vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm trước, do số HS lớp 9 tăng mạnh so với trước đó nên Sở GD-ĐT TP điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập thêm 5.535 HS. Số chỉ tiêu tăng chủ yếu được phân bổ cho 62 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao. Năm nay, do số HS lớp 9 giảm mạnh nên hầu hết các trường THPT đều đưa chỉ tiêu tuyển sinh về mức ổn định như trước năm 2024, để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV và theo nguyên tắc lớp 12 ra trường bao nhiêu thì tuyển HS 10 vào trường bấy nhiêu.

Chẳng hạn, Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú) dự kiến năm học tới tuyển 900 HS, phân bổ vào 20 lớp 10 phù hợp với số lượng phòng học của HS lớp 12 ra trường.

Trường THPT Phước Long (TP.Thủ Đức) dự kiến tuyển 540 HS lớp 10, tương đương 12 lớp. So với năm học 2024-2025 thì chỉ tiêu năm học mới của trường này giảm đến 225 HS.

Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11) có thể giảm khoảng 4 lớp 10 vào mùa tuyển sinh tới. Cụ thể, trường này dự kiến tuyển sinh 768 HS, tương đương 16 lớp.

Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1) dự kiến tuyển 540 HS lớp 10, giảm 90 HS so với năm học trước. Và đây cũng là mức giảm của Trường THPT Phong Phú (H.Bình Chánh) khi trường này dự kiến tuyển 675 HS.

Những trường từ tốp 2 trở xuống có chiều hướng giảm chỉ tiêu nhiều như THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình) dự kiến tuyển 720 HS, giảm 45 HS lớp 10 trong năm học 2025-2026…