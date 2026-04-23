Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: 100% đăng ký trực tuyến, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ: ''Năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng khi thành phố lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sở GD-ĐT nhận thức rõ điều này và đã có những chỉ đạo chủ động từ rất sớm, bám sát Công văn 621 của Bộ GD-ĐT về công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Sở GD-ĐT đã xây dựng và lấy ý kiến các phường xã và tham mưu để UBND TP ban hành kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2026.

Về phương thức tuyển sinh lớp 10, tinh thần xuyên suốt của Sở là giữ ổn định các quy định hiện hành, không tạo ra những thay đổi đột ngột gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt trong bối cảnh năm đầu sau sáp nhập.

Sở hiểu rõ sự băn khoăn của nhiều gia đình trước những thay đổi về địa giới hành chính, và đây chính là lý do chúng tôi ưu tiên sự ổn định trong các quy định tuyển sinh. Song song đó, Sở đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình: 100% học sinh đăng ký trực tuyến, toàn bộ dữ liệu được khai thác từ cơ sở dữ liệu ngành, phụ huynh và học sinh chỉ cần rà soát, xác nhận thông tin, không cần mang theo bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: 100% đăng ký trực tuyến, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đây là bước thay đổi căn bản, giúp giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và tránh tình trạng phụ huynh phải đi lại nhiều lần như những mùa tuyển sinh trước. Văn phòng Sở cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt trên toàn địa bàn thành phố trong suốt thời gian tuyển sinh.

Về quy mô trường lớp, Sở đang triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của UBND thành phố trong việc đảm bảo chỗ học cho toàn bộ học sinh sau kỳ tuyển sinh. Quan điểm của Sở là đa dạng hóa các loại hình trường lớp, tạo thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho học sinh và gia đình, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Các thông tin cụ thể về chỉ tiêu, loại hình và phân bổ trường lớp sẽ được công bố rõ ràng, minh bạch trong thời gian tới. Tôi đề nghị phụ huynh và học sinh theo dõi thông tin chính thức từ Sở để có sự chuẩn bị phù hợp, tránh để các thông tin chưa được kiểm chứng gây tâm lý lo lắng không cần thiết.