Tuyển sinh lớp 10: Vì sao điểm quá thấp vẫn trúng tuyển?

Các phương thức tuyển sinh lớp 10 theo quy định

Theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT mà Bộ GD-ĐT ban hành vào tháng 12.2024, quy chế tuyển sinh lớp 10 được quy định như sau:

Hằng năm tổ chức 1 lần tuyển sinh THPT.

Tuyển sinh THPT được tổ chức theo một trong 3 phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Trong đó xét tuyển: căn cứ kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Thi tuyển: thực hiện theo quy định tại điều 13 quy chế ban hành kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT. Kết hợp thi tuyển với xét tuyển: thực hiện kết hợp theo quy định nêu trên.

Như tại TP.HCM (cũ), từ năm học 2024 - 2025, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện đồng thời phương thức xét tuyển và thi tuyển lớp 10 tùy theo địa bàn. Theo đó, Sở sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ (cũ). Những học sinh này có thể đăng ký xét tuyển vào Trường THCS - THPT Thạnh An đóng trên địa bàn xã Thạnh An (cũ). Còn nếu có nhu cầu học THPT tại các trường THPT khác ngoài địa bàn xã đảo thì sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh như học sinh các địa phương khác.