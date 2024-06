Tuyển sinh lớp 6 Trường Đinh Thiện Lý (TP.HCM) theo hình thức nào?

Hoạt động âm nhạc của học sinh Trường Đinh Thiện Lý WEBSITE CỦA TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ

Theo thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 từ Trường Đinh Thiện Lý (Q.7, TP.HCM), năm học 2024-2025 trường tuyển 10 lớp 6, tối đa 32 học sinh/lớp.

Hai nhóm đối tượng tuyển sinh

Theo nhà trường, do số lượng học sinh dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh, nên ưu tiên xét tuyển học sinh qua hồ sơ căn cứ vào kết quả học tập ở bậc tiểu học (điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4, lớp 5 môn toán, tiếng Việt) và năng lực tiếng Anh thể hiện qua các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, PET, KET, FCE, TOEFL Primary Step 2, PTE Young learners hoặc Flyer. Những học sinh chưa đạt các điều kiện ưu tiên xét tuyển sinh qua hồ sơ, sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm do trường tổ chức để được đánh giá mức độ phù hợp với môi trường giáo dục của nhà trường.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của nhà nước trong tuyển sinh lớp 6 và sự công bằng cho tất cả học sinh dự tuyển, nhà trường phân ra 2 nhóm đối tượng trong tuyển sinh và thực hiện xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ nhóm đối tượng 1 đến nhóm đối tượng 2. Trong đó, nhóm 1 là những học sinh thuộc diện ưu tiên xét hồ sơ. Học sinh thuộc nhóm đối tượng 1 có tổng điểm môn tiếng Việt, toán (cuối năm lớp 4, 5) đạt 40 điểm, có điểm cộng tiếng Anh đạt từ 6 trở lên và các điểm cộng ưu tiên, khuyến khích khác (nếu có).

Ngày 25.6, Trường Đinh Thiện Lý công bố kết quả trúng tuyển chính thức học sinh thuộc diện ưu tiên xét hồ sơ (nhóm đối tượng 1).

Theo bà Hoàng Thị Diễm Trang, Hiệu trưởng Trường Đinh Thiện Lý, những học sinh thuộc diện trúng tuyển đợt 1 thường có tổng điểm môn tiếng Việt, toán (cuối năm lớp 4, 5) đạt 40 điểm và chứng chỉ Flyer 15 khiên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương trở lên.

Nhóm đối tượng 2 là những học sinh đạt điều kiện dự tuyển của nhà trường, có tổng điểm môn tiếng Việt, toán (cuối năm lớp 4, 5) từ 36 điểm trở lên nhưng chưa đạt điều kiện của nhóm đối tượng 1.

Học sinh Trường Đinh Thiện Lý trong hoạt động học tập

Tuyển sinh lớp 6 qua hoạt động trải nghiệm như thế nào?

Ngày 26.6, những học sinh thuộc nhóm đối tượng 2 sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm để được nhà trường xét cộng điểm năng lực qua sự thể hiện mức độ phù hợp với môi trường giáo dục tại trường.

Xét trúng tuyển đối với học sinh thuộc nhóm đối tượng 2 sẽ dựa trên tổng điểm môn tiếng Việt, toán (cuối năm lớp 4, 5) của học sinh và tổng điểm cộng mà học sinh có được, gồm điểm cộng năng lực tiếng Anh theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của học sinh, điểm cộng ưu tiên, khuyến khích cho học sinh thuộc diện chính sách hoặc đạt thành tích trong các cuộc thi cấp quốc gia, thành phố (nếu có) và điểm cộng đánh giá năng lực học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm mà trường tổ chức.

Bà Diễm Trang cho hay, sở dĩ nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm để có thêm cơ sở hiểu học trò, xác định được những học sinh có năng lực học tập và kỹ năng mềm phù hợp với định hướng giáo dục khi mà nhu cầu dự tuyển nhiều hơn khả năng tiếp nhận của nhà trường. Mặt khác, nhà trường cũng mong muốn tạo thêm cơ hội để học sinh nhóm đối tượng 2 thể hiện tố chất mà có thể các em chưa có điều kiện thể hiện qua kết quả bài kiểm tra định kỳ lớp 4, lớp 5 và kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đinh Thiện Lý cho hay mỗi năm hoạt động trải nghiệm dành cho nhóm đối tượng 2 dự tuyển sinh lớp 6 có chủ đề khác nhau. Định hướng của trường trong những năm gần đây là đẩy mạnh giáo dục STEM, trang bị năng lực công dân toàn cầu cho học sinh, do đó thông qua các hoạt động được tổ chức trong ngày trải nghiệm, hội đồng tuyển sinh của trường sẽ quan sát đánh giá năng lực học sinh qua sự thể hiện khả năng tư duy, hợp tác, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm của các em. Vì vậy các em chỉ cần nhiệt tình tham gia các hoạt động do thầy cô dẫn dắt mà không cần ôn luyện gì trước.