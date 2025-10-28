Tuyển sinh Trường Đại học Fulbright Việt Nam: Học gì trước một thế giới luôn thay đổi?

Tuyển sinh với giáo dục liên ngành

Ngày 21.9, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo trực tuyến: "Học vấn liên ngành - Bản lĩnh để định hình tương lai". Ngoài việc chia sẻ những thông tin hữu ích về tuyển sinh và học bổng, buổi trực tuyến cũng mang đến những kiến thức lý thú từ các diễn giả về việc học tập trong thời đại AI với một tương lai nhiều thay đổi.

Các diễn giả tại buổi công bố tuyển sinh và học bổng niên khóa 2026 - 2030 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Chia sẻ về việc tuyển sinh vào trường trong năm nay, ông Christopher Wayne Abrams, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường Đại học Fulbright Việt Nam mang đến chương trình cử nhân 4 năm với nền tảng giáo dục liên ngành, khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo. Chương trình đào tạo giúp "chuẩn bị cho sinh viên một cuộc đời có ý nghĩa và thành tựu" bằng cách cho phép các em học tập vừa rộng vừa sâu trong các lĩnh vực mình lựa chọn. Các ngành học tại trường thuộc các lĩnh vực chính bao gồm khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nghệ thuật & nhân văn. Trong tất cả các chương trình, sinh viên được học trong lớp học quy mô nhỏ và có tính cá nhân hóa cao, kết hợp với trải nghiệm thực tiễn.

Ông Christopher Wayne Abrams, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Vậy giáo dục liên ngành tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam có ý nghĩa gì trong bối cảnh xã hội hiện nay?

Có mặt tại buổi trực tuyến, GS Erik Harms - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Yale, chia sẻ lại một câu chuyện cũ. Thời ông còn là sinh viên đại học, ông được học với GS Laura Nader, một nhà nhân học rất nổi tiếng. Khi ông nói với bà rằng ông yêu thích ngành nhân học và muốn chọn ngành này làm chuyên ngành, bà nói rằng nhân học là một nền tảng tuyệt vời để khám phá mọi thứ liên quan, có thể là ngôn ngữ, địa lý, khoa học chính trị, kinh tế, kiến trúc, bất cứ điều gì liên quan đến đời sống con người. Hãy kết nối tất cả lại. Đừng sợ thống kê. Đừng sợ kinh tế học. Đừng sợ khoa học tự nhiên, vật lý, hay bất kỳ lĩnh vực nào, để trở thành một con người toàn diện. Đó là tư duy của giáo dục liên ngành.

"Cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi rất nhiều thứ, và đó cũng là cách thế giới luôn vận hành. Theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ chính trong bối cảnh này mà giáo dục liên ngành trở thành nơi thú vị nhất để hiện diện. Khi bạn đối mặt với một công nghệ mang tính cách mạng, làm thay đổi cả thế giới, bạn sẽ nghĩ: "Mình đã được đào tạo ở đại học không chỉ để trở thành chuyên gia kỹ thuật trong một lĩnh vực hẹp, mà còn để trở thành một người biết tư duy". Và chính kiểu người như vậy mới có khả năng thích ứng với những biến đổi sâu rộng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là dễ dàng. Nó rất khó. Và chính vì khó nên bạn cần một nền giáo dục rộng mở, đa chiều", GS Erik Harms nhận định.

Trao đổi về quá trình tuyển sinh tại trường, ông Huỳnh Quang Hiếu - Trưởng phòng Học bổng, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cũng cho biết định hướng của trường luôn là tuyển sinh toàn diện. Trường sẽ lựa chọn ứng viên vào trường không chỉ thông qua yếu tố riêng lẻ mà tuyển sinh dựa vào nhiều yếu tố tổng thể khác nhau (sở thích, năng khiếu, bản sắc…) để xem có phù hợp trường hay không. Quan điểm của trường trong tuyển sinh là việc đánh giá một ứng viên không phải là điểm số mà là tổng hòa nhiều yếu tố toàn diện.

"Bản thân giáo dục liên ngành có rất nhiều điểm hay, nhưng cũng không phải đều phù hợp cho tất cả. Nên trường rất muốn các bạn tìm hiểu thật kỹ. Các bạn hãy là chính mình khi ứng tuyển. Đó là hành trình các bạn có thể nhìn lại bản thân, phản tư, soi chiếu lại bản thân để chia sẻ những gì mình có", ông Hiếu chia sẻ.

Ông Huỳnh Quang Hiếu - Trưởng phòng Học bổng, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, chia sẻ về tuyển sinh và học bổng niên khóa 2026 - 2030 của nhà trường

Chuẩn bị cho những ẩn số của tương lai

Trao đổi trong buổi trực tuyến, Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng - Giảng viên ngành Lịch sử và ngành Việt Nam Học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết tại trường, sinh viên sẽ không chọn chuyên ngành ngay từ đầu mà sẽ chọn chuyên ngành trong năm thứ 3 hoặc năm thứ 4. Chương trình học ở trường rất linh hoạt. Vì sao như vậy?

Theo Tiến sĩ Hoàng, tương lai có rất nhiều ẩn số. Trong quá trình học, sinh viên có thể trải nghiệm rất nhiều môn từ đa dạng các ngành, các khoa, nhất là trong năm 1, năm 2. Trong đó, có những môn cốt lõi mà dù sinh viên có chọn ngành nào thì vẫn cần phải học là nhân văn toàn cầu, lịch sử, văn hóa, văn học các nước trên thế giới, văn hóa xã hội Việt Nam hiện đại, tư duy thiết kế… Gần như sinh viên nào cũng chọn hơn một ngành để học lên ở năm 3 và 4. Đối với thầy Hoàng sự đam mê sẽ là tiền đề để người học trở nên xuất sắc, và xuất sắc thì học ngành nào cũng có thể thành công. Sự chuẩn bị này của nhà trường cũng giúp cho sinh viên dễ dàng thích ứng với thế giới luôn thay đổi không ngừng trong tương lai.

Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng - Giảng viên Lịch sử và Việt Nam Học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Cùng chia sẻ về vấn đề này, bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại hối Maybank Việt Nam cũng cho biết trong ngành tài chính, thị trường thay đổi từng phút, đồng nghĩa nhu cầu của khách hàng và các định chế tài chính cũng biến động liên tục. Vì vậy, bốn phẩm chất và kỹ năng được đặc biệt chú trọng là: khả năng thích ứng, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, và sự chủ động. Sinh viên được đào tạo trong môi trường giáo dục liên ngành thường đã rèn luyện và tích lũy những năng lực này, từ đó mang lại giá trị khác biệt cho doanh nghiệp và nhanh chóng bắt nhịp với sự thay đổi. Đây cũng chính là xu hướng tuyển dụng phổ biến hiện nay, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn ở nhiều ngành nghề khác.

Bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại hối Maybank Việt Nam

Cũng có mặt tại buổi trực tuyến, bạn Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược Copper Mountain Energy, cựu sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam, chia sẻ sau khi tốt nghiệp, Oanh ứng tuyển thành công vào vị trí Trưởng nhóm Chiến lược tại CME. Chỉ sau 1 năm, Oanh tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng phòng Chiến lược và hiện giữ vai trò Trưởng phòng Chiến lược. Sự thành công này đến rất nhiều từ giá trị mà giáo dục liên ngành tại Fulbright đã trang bị trước đó. Ngoài kiến thức được học, còn là tư duy đa chiều, kỹ năng giao tiếp ngắn gọn - hiệu quả, tinh thần học hỏi, sự khiêm tốn… cùng với những trải nghiệm thực tiễn qua thời gian thực tập tại nhiều công ty startup và tư vấn ngay từ khi còn đi học.

"Một trong những bài học đầu tiên Fulbright dạy em là sự tử tế. Em nhớ mãi một câu hỏi của thầy Kinho: Con nghĩ trường học nên dạy kiếm tiền trước hay dạy về mục đích sống hạnh phúc trước? Là những đứa trẻ lúc đó, tụi em ngồi bàn tán sôi nổi, nhiều khi chưa hiểu hết ý của thầy cô. Nhưng chính những câu hỏi đó, nó theo em và thôi thúc em phải suy nghĩ trước khi mình đưa ra một quyết định gì đó trong sự nghiệp. Sự tử tế học được ở trường đã đi theo em suốt những năm tháng đi làm vừa qua và có lẽ sẽ đi theo em suốt sự nghiệp của mình", Kiều Oanh chia sẻ.

Bạn Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược Copper Mountain Energy, cựu sinh viên của Trường Đại học Fulbright Việt Nam