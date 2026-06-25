Tuyên truyền chống Nhà nước, lãnh 5 năm tù

Ngày 25.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Thị Anh Thư (41 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) 5 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Trương Thị Anh Thư bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù ẢNH: T.X

Theo cáo trạng, từ ngày 14.10.2011, Anh Thư là người tạo lập, quản trị và sử dụng kênh Youtube "Nhật Anh Thư", "KÊNH CHỐNG CỘNG..." để đăng tải, chia sẻ các video, bài viết liên quan đến lãnh tụ, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kênh Youtube "Nhật Anh Thư" và "KÊNH CHỐNG CỘNG..." của Trương Thị Anh Thư có 93.000 lượt xem.

Trong thời gian từ tháng 4.2025 đến tháng 5.2025, Trương Thị Anh Thư đã đăng 4 video clip có nội dung vi phạm, chống Nhà nước.

Theo Kết luận giám định tư pháp số 05/KL-SVHTT/TTĐT ngày 17.7.2025 của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, xác định 4 video clip trên kèm mục bình luận có nội dung vi phạm luật An ninh mạng.

Cụ thể, 4 video clip này đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Đồng thời, các video trên có thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.