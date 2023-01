Tuyển Việt Nam hủy tập, VFF nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vào cuộc

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno, ở thủ đô Jakarta (Indonesia), nếu những vấn đề chuyên môn đang được 2 HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong giấu kín, thì công tác tổ chức đang là điểm nóng.

Hôm nay, VFF đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị hỗ trợ tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu trận bán kết lượt đi với đội tuyển Indonesia, lúc 16 giờ 30 ngày 6.1.

VFF đề nghị AFF và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta (Indonesia) nói riêng và cho trận đấu nói chung.





VFF cũng chia sẻ thông tin FIFA sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Căn cứ tình hình an ninh liên quan đến các hoạt động thể thao trong thời gian gần đây tại Indonesia, VFF mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có công điện chính thức gửi cơ quan quản lý thể thao của Indonesia và PSSI. Mong làm sao, nước chủ nhà triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho tuyển Việt Nam, thông báo và hướng dẫn kiều bào tại Indonesia và CĐV tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của BTC trận đấu.

Cũng nói thêm, vừa đến Indonesia, tuyển Việt Nam phải hủy buổi tập trên sân phụ Gelora Bung Karno vì trời bất ngờ đổ mưa to. HLV Park Hang-seo sau đó cho cả đội tập gym ngay trong khách sạn, để tránh học trò cảm lạnh.