Tuyết Dung được ví như Beckham, tiết lộ về bàn thắng gây sốt từ quả phạt góc

Trang Twitter AFC Asian Cup gọi bàn thắng của Tuyết Dung là “Bend it like Tuyết Dung” ví như bộ phim Bend it like Beckham về cuộc đời của cựu danh thủ bóng đá Anh David Beckham. Khi còn thi đấu, David Beckham nổi tiếng với những cú đá phạt rất xoáy đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu. Còn Tuyết Dung với cú đá phạt góc đưa bóng đi xoáy cuộn thẳng vào khung thành thủ môn tuyển Myanmar thành bàn trong trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2022 ngày 27.1.

Nhắc lại bàn thắng đang tạo cơn sốt trên mạng xã hội này, Tuyết Dung cho biết vẫn còn “sướng” vì đây là bàn thắng trong trận đấu quan trọng của tuyển nữ Việt Nam. “Khi đó tuyển nữ Việt Nam đang bị Myanmar dẫn bàn và chơi tấn công khá bế tắc. Bàn thắng giúp các cầu thủ tự tin hơn”, Tuyết Dung thổ lộ.

Tuyết Dung cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô ghi bàn trực tiếp từ pha đá phạt góc mà là lần thứ 3. “Chỉ trong tích tắc khi trái bóng bay đúng hướng, theo quỹ đạo mà tôi mong muốn, bóng chưa vào cầu môn, tôi nghĩ trong đầu là vào rồi”, Tuyết Dung kể lại cảm xúc khi thực hiện quả phạt góc thành bàn.





Tiền vệ sinh năm 1993 Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng cho rằng rất khó để thực hiện thành công những quả đá phạt góc thành bàn như thế, bản thân cô tập luyện rất nhiều lần nhưng để thành công còn có yếu tố may mắn nữa. Cô gái quê Hà Nam đang “nổi như cồn” được kỳ vọng có thêm siêu phẩm trong sự nghiệp, đặc biệt trước tuyển Trung Quốc ở tứ kết diễn ra ngày mai (30.1).