Với du khách, xứ Cảng Thơm chưa bao giờ chỉ được nhớ đến bởi những tòa nhà chọc trời, ánh đèn rực rỡ hay những danh hiệu quốc tế. Sức hút của thành phố còn nằm ở cách những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ vẫn hiện diện tự nhiên giữa nhịp sống hiện đại: một lễ hội dân gian len qua những con phố đông đúc, một nghi thức cổ truyền được tiếp nối giữa những khu dân cư sầm uất, hay một bảo tàng thế hệ mới kể lại câu chuyện hàng trăm, hàng nghìn năm bằng ngôn ngữ của kiến trúc đương đại.

Ở Hồng Kông, truyền thống không nằm yên sau những cánh cửa bảo tàng. Di sản vẫn đang được sống, được thực hành và tiếp tục biến đổi cùng thành phố. Chính sự giao thoa ấy tạo nên một bản sắc độc bản – nơi quá khứ không đối lập với tương lai, mà cùng tồn tại trong một nhịp sống đầy năng lượng.

Lễ hội linh thiêng giữa không gian phố thị

Bên cạnh những cổ vật ngàn năm, chiều sâu di sản của xứ Cảng Thơm còn hiện diện trong những nghi thức dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hè về, hòn đảo Trường Châu (Cheung Chau) thanh bình trở nên rộn ràng và đầy màu sắc với Lễ hội Bánh bao Trường Châu vào tháng 5. Điểm nhấn của lễ hội là cuộc tranh tài cướp bánh bao (Bun Scrambling), khi những người tham gia lần lượt leo lên tháp bánh cao 14 mét ngay thời khắc nửa đêm. Trong khi đó, vào ban ngày, không khí lễ hội được khuấy động bởi cuộc diễu hành Phiêu Sắc (Piu Sik), khi các em nhỏ khoác y phục thần thoại, hóa thân thành những nhân vật dân gian và "lướt đi" trên không trung qua từng con phố.

Lễ hội Bánh bao Trường Châu được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc từ năm 2011

Sang mùa Trung thu, một góc khác của thành phố lại chìm vào vẻ huyền ảo với Lễ hội Múa rồng lửa tại khu phố cổ Tai Hang. Khởi nguồn từ nghi thức cầu an của thế kỷ 19, lễ hội nổi bật với Rồng Lửa dài khoảng 67 mét, được kết từ hàng vạn nén hương trầm, uyển chuyển len qua những con hẻm nhỏ trong tiếng trống rộn ràng của hàng trăm vũ công.



Giữa màn đêm, làn khói hương lãng đãng quyện cùng ánh đèn từ các tòa cao ốc xung quanh, dệt nên một khung cảnh đặc trưng chỉ có ở Hong Kong (Trung Quốc)

Ở đây, ranh giới giữa cũ và mới gần như biến mất. Những nghi thức được truyền lại từ thế kỷ trước vẫn diễn ra giữa một đô thị hiện đại, nơi các tòa nhà cao tầng bao quanh những con phố cũ. Chính sự tương phản ấy lại tạo nên một khung cảnh rất riêng: một Hồng Kông vừa cổ kính, vừa sống động, nơi di sản không bị tách khỏi hiện tại mà trở thành một phần của nhịp sống hôm nay.

Di sản quá khứ "đối thoại" cùng kiến trúc tương lai

Rời xa bầu không khí sôi động của những bàn tiệc đêm, du khách có thể tìm thấy một khoảng lặng thư thái bên bờ Victoria Harbour, tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon Cultural District). Nơi đây tập trung một loạt thiết chế nghệ thuật và văn hóa quy mô quốc tế, tạo thành điểm giao giữa di sản, nghệ thuật và kiến trúc đương đại.

Ngoài kiến trúc độc đáo, bảo tàng M+ gây ấn tượng với bộ sưu tập đồ sộ và đa dạng các tác phẩm ở nhiều lĩnh vực, từ điêu khắc, hội hoạ, thiết kế đến phim ảnh, phản ánh dòng chảy của văn hóa thị giác

Sở hữu tầm nhìn ôm trọn bờ vịnh Victoria, Bảo tàng M+ được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của nghệ thuật thị giác đương đại tại châu Á. Công trình do Herzog & de Meuron thiết kế gây ấn tượng với khối kiến trúc chữ T ngược sắc nét, kết hợp mặt đứng phủ gốm sứ cùng màn hình LED khổng lồ, đặc biệt nổi bật khi phản chiếu xuống mặt nước vào ban đêm.

Nếu M+ hướng ánh nhìn về những chuyển động của nghệ thuật hiện đại, thì Bảo tàng Cố cung Hồng Kông lại đưa du khách trở về với chiều sâu của lịch sử Trung Hoa.

Nằm ngay bên cạnh M+, Bảo tàng Cố cung Hồng Kông được lấy cảm hứng từ những chi tiết trong nghệ thuật và kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Những đường nét đơn giản nhưng thanh lịch gợi nhắc hình dáng của chiếc đỉnh đồng cổ, trong khi cách tổ chức không gian lại mang tinh thần của một bảo tàng thế hệ mới. Bên trong là hơn 900 cổ vật quý được mượn từ Cố cung Bắc Kinh, mở ra một hành trình xuyên qua lịch sử hoàng gia Trung Hoa. Từ gốm sứ, ngọc bích đến những món đồ vàng được chạm khắc tinh xảo, mỗi hiện vật không chỉ kể câu chuyện về kỹ nghệ và thẩm mỹ, mà còn hé lộ đời sống của các hoàng đế, phi tần và quan chức xưa.

Kiến trúc Bảo tàng Cố cung Hồng Kông được lấy cảm hứng từ các chi tiết nghệ thuật Trung Quốc, đường nét đơn giản mà thanh lịch

Hồng Kông chưa bao giờ là điểm đến đơn điệu. Giữa nhịp sống không ngừng biến chuyển của một siêu đô thị, Hồng Kông vẫn biết cách gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc và trở thành một phần không thể thiếu của đời sống đương đại.

Khám phá văn hóa và di sản thông qua các lễ hội và điểm đến hội tụ những tinh hoa đặc sắc nhất của phương Đông, chỉ có tại Hồng Kông (Trung Quốc).