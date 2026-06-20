TV LG QNED evo AI 2026: Trải nghiệm thể thao nâng tầm trên màn hình siêu lớn

Những mùa bóng lớn luôn mang đến một nhịp sống riêng, khi phòng khách trở thành nơi bạn bè, gia đình cùng theo dõi, bình luận và vỡ òa trong từng pha bóng. Trong bối cảnh đó, TV LG QNED evo AI 2026 được định vị như dòng TV tối ưu cho thể thao, gaming và các nội dung giàu chuyển động. Điểm nhấn của lineup năm nay là QNED90 115 inch – kích thước lớn nhất từ trước đến nay của dòng QNED, mở ra trải nghiệm hình ảnh bao quát hơn cho những khoảnh khắc giải trí quy mô lớn.

Màn hình 115 inch biến phòng khách thành "khán đài riêng"

Với bóng đá, kích thước màn hình ảnh hưởng trực tiếp đến cách người xem theo dõi trận đấu. Một pha bóng không chỉ nằm ở cầu thủ đang cầm bóng, mà còn ở đội hình đang dịch chuyển, khoảng trống đang mở ra, đường chuyền sắp hình thành hay vị trí của thủ môn trước một cú dứt điểm. Màn hình càng lớn, người xem càng dễ quan sát toàn bộ nhịp vận hành của trận đấu thay vì chỉ tập trung vào một điểm trên sân.

Màn hình 115 inch biến phòng khách thành “khán đài riêng”

Đó là lý do phiên bản TV LG QNED evo AI 115 inch trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong mùa thể thao. Ở kích thước này, trận đấu được mở rộng ra khỏi khung hình quen thuộc, giúp người xem cảm nhận rõ hơn không gian sân cỏ, khán đài, ánh đèn và bầu không khí của một sự kiện thể thao lớn. Phòng khách vì thế không chỉ là nơi đặt TV, mà có thể trở thành "khán đài riêng" cho những trận cầu đáng mong chờ.

Kích thước siêu lớn cũng phù hợp với văn hóa xem thể thao tại gia. Những trận đấu lớn thường không dành cho một người xem đơn lẻ, mà là dịp để nhiều người cùng có mặt trong một không gian, cùng nhìn về một màn hình và cùng chia sẻ cảm xúc. Với màn hình 115 inch, mọi vị trí trong phòng khách đều có thể theo dõi trận đấu rõ hơn, từ góc máy toàn sân đến những pha quay cận biểu cảm cầu thủ.

Chuyển động mượt mà, màu sắc sống động cho từng pha bóng

Bên cạnh kích thước, một chiếc TV dành cho thể thao cần xử lý tốt các chuyển động tốc độ cao. Bóng đá, đua xe, bóng rổ hay các nội dung gaming đều có nhiều tình huống diễn ra trong tích tắc. Nếu hình ảnh bị nhòe, trễ hoặc mất chi tiết, cảm giác theo dõi sẽ bị gián đoạn, nhất là trong những pha bóng có nhịp độ cao.

TV LG QNED evo AI 115 inch thể hiện rõ tinh thần thể thao trong bộ ảnh với thủ môn Trần Trung Kiên

Trên dải TV LG QNED evo AI 2026, công nghệ MiniLED kết hợp Precision Dimming Ultra giúp kiểm soát ánh sáng theo từng vùng, tăng độ tương phản và chiều sâu hình ảnh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các trận đấu lớn, nơi màn hình phải cùng lúc tái hiện nhiều lớp hình ảnh: mặt sân, khán đài, cầu thủ, bóng đổ, ánh đèn và các chuyển động liên tục trên sân.

Dynamic QNED Color Pro tiếp tục làm rõ lợi thế của QNED ở các nội dung giàu năng lượng. Sắc xanh mặt cỏ, màu áo thi đấu, ánh đèn sân vận động và biển người trên khán đài được tái hiện sống động hơn, giúp trận đấu có cảm giác rực rỡ và nhập cuộc hơn. Trong khi đó, AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro và AI Sound Pro hỗ trợ tối ưu độ chi tiết, sắc độ và âm thanh theo từng nội dung.

Dynamic QNED Color Pro tiếp tục làm rõ lợi thế của QNED ở các nội dung giàu năng lượng

Với các nội dung chuyển động nhanh, VRR lên đến 165Hz và Motion Booster lên đến 330Hz giúp hình ảnh mượt hơn, giảm cảm giác nhòe trong những pha tăng tốc, đổi hướng hay chuyển cảnh nhanh. Đây là yếu tố khiến QNED evo 2026 không chỉ phù hợp với thể thao, mà còn đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí tốc độ cao như gaming hay phim hành động.

Dẫn đầu xu hướng màn hình lớn trong hệ sinh thái TV LG

Việc ra mắt phiên bản 115 inch không chỉ là một điểm nhấn riêng của QNED, mà còn phản ánh rõ chiến lược màn hình lớn của LG trong năm 2026. Toàn bộ dải sản phẩm QNED năm nay đã được nâng cấp lên MiniLED để mang đến trải nghiệm xem tối ưu cho người dùng trên mọi phân khúc. Dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026 được mở rộng với nhiều dòng sản phẩm như QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70, trải dài từ các kích thước phổ biến đến màn hình siêu lớn. Nhờ đó, người dùng có thể lựa chọn TV phù hợp với từng không gian, từ phòng khách gia đình đến phòng giải trí riêng hay những thiết lập rạp phim tại gia.

Toàn bộ dải sản phẩm QNED của LG năm nay được nâng cấp lên MiniLED để mang đến trải nghiệm xem tối ưu cho người dùng trên mọi phân khúc

Không chỉ dừng ở QNED, xu hướng màn hình lớn cũng xuất hiện trên nhiều dòng TV LG 2026, bao gồm cả các dòng TV LG Micro RGB evo 100 inch hay Nano4K UHD AI kích thước lên đến 98 inch. Điều này cho thấy nhu cầu giải trí trên màn hình lớn đang trở thành một hướng phát triển rõ nét, khi người dùng ngày càng tìm kiếm trải nghiệm giải trí tại gia chất lượng cao hơn cho phim ảnh, thể thao, gaming và nội dung số.

Bên cạnh đó, khi kết hợp với loa thanh LG, đặc biệt thông qua các công nghệ đồng bộ như WOW Orchestra và WOW Interface, TV và soundbar có thể cộng hưởng để mở rộng không gian âm thanh, giúp tiếng bình luận, tiếng cổ vũ và hiệu ứng sân vận động trở nên sống động hơn. Với những trận cầu lớn, đây là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện cảm giác nhập cuộc.