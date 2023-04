TÜV SÜD khai trương phòng thử nghiệm điện và điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù bị hạn chế về chuỗi cung ứng, phòng thử nghiệm đã được xây dựng trong vòng 12 tháng và được trang bị đầy đủ các dịch vụ hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp thử nghiệm và chứng nhận toàn diện trong lĩnh vực điện và điện tử, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

Với dịch vụ tuân thủ chất lượng hiện có cho thực phẩm, đồ nội ngoại thất, dệt may và da giày, TÜV SÜD đã và đang đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, giám định và chứng nhận của thị trường nội địa và xuất khẩu trong nhiều năm qua nhờ vào hệ thống các phòng thử nghiệm tại quận Tân Phú, TP.HCM. Cơ sở mới sẽ tập trung vào thử nghiệm đèn chiếu sáng, thiết bị gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin, sản phẩm chịu thời tiết lên đến IP67 và các linh kiện điện khác. Điều này tiếp tục tăng cường sự hiện diện của công ty trên thị trường sản phẩm tiêu dùng dựa trên năng lực thử nghiệm hóa học, môi trường và tính năng cho nhiều loại sản phẩm. Cùng với nhóm ngành hàng nội ngoại thất, nến, đồ chơi, sản phẩm dành cho trẻ em, dệt may, da giày, thực phẩm, hóa chất, phòng thử nghiệm mới sẽ hỗ trợ đầy đủ hơn về thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng cho các nhà bán lẻ và nhà mua hàng. Thông qua mạng lưới phòng thử nghiệm toàn cầu, TÜV SÜD cũng được biết đến là cung cấp cơ sở thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) cho nhiều ngành.

Ghi chú ảnh: từ trái sang phải:

Ông Richard Hong, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại khu vực ASEAN

Ông Ishan Palit, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn TÜV SÜD

Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức, TP.HCM

Tiến sĩ Johannes Bussmann, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn TÜV SÜD

Ông Niranjan Nadkarni, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi

Ông Trần Thanh Phong, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại Việt Nam.

Lễ khai trương phòng thử nghiệm có sự tham dự của Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức, TP.HCM, cùng với Tiến sĩ Johannes Bussmann, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn TÜV SÜD, ông Ishan Palit, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn TÜV SÜD, ông Niranjan Nadkarni, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, ông Richard Hong, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại khu vực ASEAN và ông Trần Thanh Phong, Tổng giám đốc của TÜV SÜD tại Việt Nam. Sự kiện này còn có sự tham gia của hơn 100 khách mời hoạt động trong lĩnh vực điện và điện tử và các ngành công nghiệp khác của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức, TP.HCM cho biết: "Thật sự quan trọng để làm cho cuộc sống này trở nên đảm bảo và an toàn nhất có thể. Tôi rất vui khi chứng kiến cột mốc phát triển mới của TÜV SÜD cho mục tiêu này tại Việt Nam".

Tiến sĩ Johannes Bussmann, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn TÜV SÜD cho biết: "Chúng tôi đã đầu tư vào con người và công nghệ tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua. Sự đầu tư của chúng tôi vào phòng thử nghiệm hiện đại về hiệu suất và an toàn điện càng củng cố cam kết của chúng tôi đối với an toàn của người tiêu dùng và là minh chứng cho câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong việc trở thành một trung tâm cung ứng toàn cầu. Cơ sở mới này bổ sung thêm vào mạng lưới phòng thử nghiệm hiện có của chúng tôi tại Việt Nam và ASEAN, đồng thời củng cố vị thế toàn cầu của TÜV SÜD với tư cách là công ty hàng đầu thị trường trong lĩnh vực an toàn, chất lượng, bền vững và tuân thủ cho các sản phẩm điện tử".

Với diện tích 330 mét vuông, phòng thử nghiệm này cùng với các phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 hiện có của TÜV SÜD hỗ trợ dịch vụ thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng hoàn chỉnh cho các nhà sản xuất và nhà mua hàng tại Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận của thị trường xuất khẩu.

Phòng thử nghiệm đã đi vào hoạt động và vui lòng đặt lịch tham quan bằng cách gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ info.vn@tuvsud.com.

Được thành lập vào năm 1866 với tư cách là một hiệp hội giám định nồi hơi, TÜV SÜD đã phát triển thành một tập đoàn toàn cầu. Hơn 25.000 nhân sự làm việc tại hơn 1.000 địa điểm ở khoảng 50 quốc gia để liên tục cải tiến công nghệ, hệ thống và chuyên môn. Công ty đóng góp đáng kể vào các đổi mới công nghệ như Công nghiệp 4.0, xe tự lái và năng lượng tái tạo trở nên an toàn và đáng tin cậy.

Website: www.tuvsud.com/vn