TX.Long Mỹ phát triển đô thị

Đô thị nơi ngã ba sông

Hình ảnh thu được từ flycam cho thấy trung tâm TX.Long Mỹ nằm dọc hai bên bờ ngã ba sông rất hữu tình.

Ông Đoàn Quốc Thật, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhớ lại thời điểm mới chia tách khi đó thị xã chỉ là đô thị loại IV, phố xá chật hẹp, khiêm tốn. Đầu năm 2016, Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành chủ trương xây dựng TX.Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Với chủ trương này, TX.Long Mỹ nhanh chóng bắt tay vào cuộc, tranh thủ các nguồn lực, nhất là vốn để phát triển đô thị. Giai đoạn 2017 - 2018 các tuyến đường giao thông trục chính của thị xã được nhựa hóa hoàn thiện, kết nối giao thông ven đô giúp giao thương thuận lợi, dễ dàng.

Đô thị Long Mỹ nơi ngã ba sông Ảnh: Lý Anh Lam

Đến năm 2019, nhiều dự án quan trọng như bờ kè công viên dọc sông Cái Lớn, đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài, cầu Trà Ban 2… xây dựng hoàn chỉnh đã tạo bộ mặt mới cho đô thị sông nước Long Mỹ. Giai đoạn 2016 - 2019 TX.Long Mỹ còn có nhiều khu dân cư, thương mại được đầu tư lớn, góp phần tăng thêm mật độ sầm uất cho phố thị trung tâm. "Qua hơn 4 năm thực hiện theo tiêu chí đô thị loại III, thị xã đã huy động hơn 500 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 2020, TX.Long Mỹ chính thức đạt chuẩn đô thị loại III, tạo thêm động lực, niềm tin, nâng chất đô thị trong giai đoạn mới...", ông Đoàn Quốc Thật cho hay.

Đô thị trong tương lai

Đô thị ngày càng rộng mở đã mang lại diện mạo tươi mới đầy sức sống giúp TX.Long Mỹ vươn tầm.

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND TX.Long Mỹ cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung quy hoạch yêu cầu mở rộng, nâng cấp các đô thị, phát triển đô thị khi có đủ điều kiện… Tỉnh Hậu Giang xây dựng TP.Vị Thanh, TP.Ngã Bảy, TX.Long Mỹ trở thành các đô thị trung tâm, hiện đại. Đến năm 2030, TX.Long Mỹ là đầu mối trung chuyển, chế biến nông sản công nghệ cao; kết nối với các tỉnh theo quốc lộ 61B và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử.

Góc phố TX.Long Mỹ rợp bóng cây xanh Ảnh: Mộng Toàn

Cũng theo ông Diên, thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp đẩy nhanh những dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND tỉnh gồm: Khu đô thị mới (P.Thuận An, 9,2 ha), Khu đô thị mới TX.Long Mỹ 1 (P.Thuận An, 15,3 ha), Khu đô thị mới TX.Long Mỹ 2 (P.Thuận An, 18,6 ha), Khu đô thị mới khu vực Bình Thành B (P.Bình Thạnh, 9,2 ha), Khu đô thị mới khu vực Bình Thành B (P.Bình Thạnh, hơn 10 ha)… Những dự án này khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ góp phần thúc đẩy đô thị Long Mỹ phát triển nhanh, bền vững.