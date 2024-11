TX.Ninh Hòa hưởng ứng ‘500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc’

TX.Ninh Hòa xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc, hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần để phát triển KT-XH của đất nước cũng như đưa địa phương có bước phát triển, đột phá kinh tế trong thời gian tới.

Ảnh: Văn Kỳ

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa cho biết, một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của các dự án trên chính là di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đây luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, khó khăn do liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sinh kế của người dân, quá trình triển khai thường kéo dài và ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án nếu không có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Từ thực tế đó, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy sức dân, thay đổi trong cách nghĩ, cách làm để thực hiện đạt kết quả cao.

Ảnh: Văn Kỳ

"Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của thị xã phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ nhiệm vụ, thời gian, tiến độ, kết quả cụ thể. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư, cung ứng vật liệu xây dựng... cho các dự án. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, các lực lượng tham gia dự án cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết nhanh nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích của chung của quốc gia, dân tộc cũng như của địa phương", Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa nhấn mạnh.

Trong Nghị quyết số 18 của Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang và Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn đi qua địa bàn TX.Ninh Hòa cũng đã yêu cầu phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp, đời sống, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, sinh kế và giải quyết việc làm phải được thiết kế hợp lý, tạo đồng thuận của đại đa số người dân có đất bị thu hồi; bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng các cơ sở hạ tầng khu tái định cư đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân được tái định cư trước khi thu hồi đất, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thị ủy Ninh Hòa cũng yêu cầu phải tuyên truyền và thông tin công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để Nhân dân nắm bắt được các thông tin, cơ chế chính sách liên quan đến các dự án đường bộ cao tốc; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và nơi thực hiện dự án, nhất là kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi xuyên tạc, kích động, lôi kéo, phản đối công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án, cản trở, gây rối, chống đối vì lý do vụ lợi. Hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng và tình trạng khiếu kiện đông người…

Những kết quả tích cực

Với sự vào cuộc đồng bộ, từ những khó khăn, vướng mắc ban đầu, đến cuối tháng 10.2024, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải ngân nguồn vốn hai đoạn cao tốc trên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư và xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (đoạn qua TX.Ninh Hòa) có tổng cộng 1.032 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay thị xã đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho 845 trường hợp tương ứng với số tiền trên 245,2 tỉ đồng. Trong đó đã giải ngân 767 trường hợp với số tiền trên 220,5 tỉ đồng.

Đối với 187 trường hợp còn lại chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã kiểm tra lại toàn bộ. Trong đó có 108 trường hợp thuộc diện tái định cư và 79 trường hợp không thuộc diện xét tái định cư.

Đối với đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 722/722 trường hợp (đạt 100%) với diện tích thu hồi 1.864.857,3 m2 tương ứng với số tiền gần 327 tỉ đồng. Đã bàn giao mặt bằng thông tuyến 100% của toàn dự án và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân với diện tích 2,97 ha.

Ảnh: Văn Kỳ

UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Phòng TN-MT làm việc với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thiện phương án giá đất trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trong thời gian chờ phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường, UBND TX.Ninh Hòa đã chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất kiện toàn và hoàn thiện các loại hồ sơ để sau khi giá đất cụ thể bồi thường được phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện phương án, tổ chức niêm yết công khai và trình thẩm định, phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa chia sẻ, tiếp thu, học hỏi những bài học kinh nghiệm thực hiện và dự án trên địa bàn thị xã và từ thực tiễn tổ chức thi công các dự án cao tốc thời gian qua, thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết (có phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có tiến độ hoàn thành cụ thể), nhất là các hạng mục, công trình yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công trình cầu lớn, hầm lớn, công trình phải xử lý nền... và tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện; xây dựng, ban hành các tiêu chí thi đua phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu định kỳ hàng tháng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, đồng thời kịp thời kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

"Chúng tôi cũng yêu cầu UBND các xã, phường có các tuyến đường bộ cao tốc đi qua phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò người đứng đầu để tuyên truyền vận động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các nhà đầu tư, nhà thầu thi công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa phương, qua đó tạo sự phấn khởi, gắn bó mật thiết với nhân dân", Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa cho hay.