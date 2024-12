TX.Ninh Hòa: Nhiều điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024

Đô thị TX.Ninh Hòa không ngừng đổi thay phát triển ẢNH: MÃ PHƯƠNG

Những kết quả nổi bật

Theo báo cáo của UBND TX.Ninh Hòa, năm 2024 thị xã đã có 15/15 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch giao. Các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng. Thực hiện tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn; công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 chặt chẽ, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng (thứ 4 từ trái sang) tham quan Công ty kinh doanh Đà điểu - Cá sấu Khatoco tại xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa ẢNH: B.K.H

Nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp ước được 21.916 tỉ đồng, vượt 1,6% kế hoạch và tăng 20,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước được 3.341 tỉ đồng, đạt 100,2% kế hoạch và tăng 3,2% cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt 467,741 tỉ đồng, vượt 25% dự toán tỉnh giao và vượt 13% so với Nghị quyết HĐND thị xã, vượt 11% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch luôn được địa phương quan tâm đặc biệt và xem là một trong những vấn đề chiến lược. Trong đó thị xã tổ chức rà soát, thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn để đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH, phù hợp nhu cầu phát triển, định hướng chung, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, lập kế hoạch đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng các công trình.

Bên cạnh đó, thị xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xử lý; nhất là đối với các trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; các dự án yêu cầu hoàn thành trong năm 2024.

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ công bố địa điểm tiềm năng du lịch cộng đồng Ninh Vân (TX.Ninh Hòa) vào tháng 7.2024 ẢNH: BÁ DUY

Dù công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện do các cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc áp dụng quy định pháp luật có liên quan.Tuy nhiên, tiến độ các dự án trọng điểm cơ bản đảm bảo kế hoạch giao: dự án hồ Cha Rang; khu công nghiệp Dốc Đá Trắng…

Đối với các dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản theo sát tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, giải quyết hầu hết các kiến nghị, thắc mắc của người dân, cơ bản tạo sự đồng thuận của nhân dân bị thu hồi đất. Địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công công trình với tổng diện tích hơn 1.551 ha (1.142 trường hợp bị ảnh hưởng), đồng thời chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 109 tỉ đồng.

Các lĩnh vực khác như: Y tế, giáo dục, nội chính, quốc phòng - an ninh… được bảo đảm. Đến nay, thị xã có 16/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Lãnh đạo TX.Ninh Hòa đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân vào đầu tháng 11.2024 ẢNH: B.K.H

Tăng tốc, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của thị xã còn có những khó khăn, tồn tại. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với tiến độ, nhất là các dự án được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đất đai còn thấp; tình hình an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người bị thương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa, cho biết bước vào năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, 2021-2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 của thị xã hướng đến tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trên cơ sở vận dụng tối đa các nguồn lực, điều kiện thực tiễn nhằm tăng tốc, bứt phá và hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

Công nghiệp đóng góp quan trọng vào cơ cấu tăng trưởng của TX.Ninh Hòa ẢNH: C.T

"Thị xã tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh", bà Nguyễn Thị Hồng Hải nhấn mạnh.