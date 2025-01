TX.Quảng Trị dần hoàn thiện mình để trở thành ‘Điểm đến - Không gian vì hòa bình’

Thành Cổ Quảng Trị nhìn từ trên cao

ẢNH: THANH LỘC

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, TX.Quảng Trị là chiến trường nóng bỏng, gánh chịu sự ác liệt của chiến tranh với bao đau thương, tàn khốc. Bản hùng ca 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của quân dân ta năm 1972 đã in dấu son chói lọi trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. Kết thúc chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã khắc phục khó khăn, tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết quê hương.

Ông Văn Ngọc Lãm, Bí thư Thị ủy thị xã Quảng Trị cho rằng xây dựng TX.Quảng Trị trở thành "Điểm đến - Không gian vì hòa bình" chính là xây dựng nơi đây trở thành biểu tượng của sức sống mãnh liệt, tôn vinh các giá trị của hòa bình, khát vọng hòa bình của nhân loại, nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ và tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh. Để thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, Thị ủy, HĐND TX.Quảng Trị đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề; UBND thị xã đã ban hành nhiều kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

TX.Quảng Trị là "Điểm đến - Không gian vì hòa bình"

ẢNH: THANH LỘC

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá có tính chất quyết định để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị xã vẫn thực hiện thành công chủ đề "Kỷ cương, quyết liệt, sáng tạo - Đẩy mạnh quy hoạch - Thu hút đầu tư", dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, sự hướng dẫn của sở ngành, giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp của UBMT, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ và đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều sự kiện văn hóa - thể thao được tổ chức tại TX.Quảng Trị trong năm 2024

ẢNH: THANH LỘC

Năm 2024, thị xã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 17/18 chỉ tiêu KTXH, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; số thu từ thuế, phí, lệ phí ước thực hiện 42,5 tỉ đồng/37 tỉ đồng, đạt 114,6% dự toán. Hoạt động các ngành: thương mại dịch vụ, công nghiệp, TTCN, sản xuất nông nghiệp đều tăng hơn so với năm 2023. Công tác huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều kết quả nổi bật với tổng kinh phí hơn 30,72 tỉ đồng. Hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật, thông tin diễn ra sôi nổi; tổ chức thành công các hoạt động lễ hội năm 2024, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì với nhiều thành tích cao. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, các đối tượng chính sách. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng đạt kết quả tích cực. Tăng cường việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số. Công tác quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định, không có diễn biến phức tạp xảy ra.