Tỷ giá vẫn 'nóng'

G IÁ USD neo ở mức cao

Hôm qua 3.5, các ngân hàng (NH) trong nước đã tăng giá mua USD trở lại so với một ngày trước đó nhưng hầu như giữ nguyên giá bán ra.

Giá USD tại VN vẫn đang neo cao Ngọc Thắng

Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản 25.143 đồng và bán ra 25.453 đồng, tăng 19 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán ra. NH Eximbank mua chuyển khoản 25.143 đồng và bán ra 25.453 đồng, tăng 20 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra…

Tuy nhiên nếu so với một tuần trước, giá USD trong các NH đã giảm khoảng 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hiện ở mức 24.241 đồng và cũng giảm khoảng 33 đồng sau một tuần.

Tương tự, giá USD tự do tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM hôm qua được mua vào 25.650 đồng và bán ra 25.800 đồng, tăng gần 30 đồng so với một ngày trước đó. Nhưng so với đỉnh trong tuần cuối tháng 4 thì giá USD tự do cũng giảm từ 70 - 80 đồng.

Cách đây 2 ngày (rạng sáng 2.5 theo giờ VN), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức hiện tại 5,25 - 5,5%. Quyết định này nằm trong dự báo của thị trường ngay từ đầu năm. Theo đó, NH trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cao trong 6 tháng đầu năm nay nhằm kéo giảm lạm phát tại nước này về mục tiêu còn 2%. Giá USD thế giới hôm qua cũng đi xuống khi chỉ số USD-Index giảm mạnh về sát mức 105 điểm thay vì duy trì trên 106 điểm như trong tháng 4.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed, xác nhận xu hướng nới lỏng của NH trung ương là loại trừ khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận lạm phát năm nay cao hơn dự báo của Fed, lên tới 2,7% hồi tháng 3 vừa qua, một phần vì chi tiêu tiêu dùng tăng trong vài quý gần đây bất chấp lãi suất cao.

Chủ tịch Fed nhấn mạnh rủi ro từ cả hai kịch bản, theo đó duy trì lãi suất cao quá lâu có thể làm suy yếu nền kinh tế, nhưng nới lỏng quá vội vàng có thể khiến lạm phát tăng trở lại. Tâm lý thận trọng này phản ánh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách của Fed khi quyết định thêm một lần "án binh bất động" về lãi suất. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs nhận định Chủ tịch Fed đã đưa ra một thông điệp ôn hòa trong cuộc họp báo của mình. Nhưng họ vẫn giữ nguyên dự báo và tiếp tục mong đợi 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay vào tháng 7 và tháng 11.

Theo chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, thông báo từ Fed không nằm ngoài dự đoán và đợt này cũng không phải là yếu tố mới gây tác động đến tỷ giá hối đoái USD/VND. Sau những động thái như các công cụ bơm hút tiền trên thị trường liên NH và bán ngoại tệ cho các NH có trạng thái âm từ NHNN, tỷ giá USD/VND đã hạ nhiệt dần và đang ổn định. Tuy nhiên, việc Mỹ vẫn neo lãi suất ở mức cao có tác động nhiều chiều đến cả hoạt động xuất nhập khẩu của VN. Việc lãi suất cao kéo dài sẽ khiến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tại Mỹ lên cao. Thu nhập người dân có thể bị giảm kéo theo thị trường tiêu dùng suy yếu sẽ tác động đến hoạt động xuất khẩu của VN. Ngược lại, khi giá USD ở mức cao cũng khiến chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu của VN tăng cao, gia tăng áp lực lên lạm phát…

Tỷ giá khó biến động mạnh hơn

Trong nước, tính đến giữa tháng 4, tỷ giá tăng 5,9% so với đầu năm nhưng dần hạ nhiệt và đến cuối tháng 4 chỉ còn tăng tổng cộng 4,8%. Th.S Lê Hoài Ân, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho rằng chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ từ năm 2023 đến nay đã tác động tỷ giá hối đoái của nhiều nước. USD tại VN đã tăng gần 5% kể từ đầu năm nhưng vẫn được xem là ở mức thấp nếu so với nhiều nước khác. Đặc biệt, nếu so với một số nước cạnh tranh trực tiếp với VN như Thái Lan thì VND mất giá ít hơn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay VND đã tăng khoảng 5% so với baht Thái. Nếu VN không điều chỉnh tỷ giá USD/VND theo biến động thị trường thế giới thì hàng hóa VN không thể cạnh tranh được với các nước.

Th.S Lê Hoài Ân nhấn mạnh: Tỷ giá USD/VND thời gian qua tăng cao là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, VN vẫn có dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng cùng thặng dư thương mại, hoạt động xuất khẩu ổn định và có tăng trở lại… Hơn nữa, VN không bị nhiều nợ công bằng USD nên áp lực cũng giảm hơn so với nhiều nước. Tuy nhiên, gần đây nhiều nước đã không neo các chính sách tài chính tiền tệ theo Fed mà có đưa ra các chính sách riêng tùy theo nội tại của nền kinh tế, trong đó chú trọng việc kích cầu thị trường tiêu dùng cũng như đầu tư. Ông Ân dự báo từ nay đến cuối năm, trường hợp Fed không giảm lãi suất thì tỷ giá USD/VND cũng sẽ không biến động quá nhiều mà vẫn duy trì xoay quanh mức cao như giữa tháng 4 vừa qua. Vì vậy, VN cũng có thể sẽ duy trì chính sách hiện tại để hỗ trợ doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế.

Đồng tình, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định thời gian vừa qua áp lực gia tăng lên tỷ giá USD/VND đã được NHNN xem xét và có nhiều động thái nhằm hạ nhiệt. Giá USD tăng cao một phần xuất phát từ biến động trên thị trường thế giới nhưng trong nước tâm lý đầu cơ tỷ giá và vàng cũng đẩy giá USD tự do lên mạnh. Hiện VN vẫn có điều kiện để duy trì tỷ giá ổn định trong năm nay dù khả năng Fed chỉ giảm lãi suất ở mức rất ít hoặc thậm chí không giảm. Đó là dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn gia tăng và đặc biệt trong 4 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn FDI đạt mức cao nhất của cùng kỳ trong vòng 5 năm qua. Song song, cả nước xuất siêu trong 4 tháng đạt 8,4 tỉ USD, cao hơn mức xuất siêu của cùng kỳ năm trước ở mức 7,66 tỉ USD. Một nguồn cung USD khác là kiều hối về VN cũng tiếp tục gia tăng…

"Mỹ chưa giảm lãi suất đã nằm trong dự báo ngay từ đầu năm và hiện nay mọi thông tin vẫn chưa có gì thay đổi. Dự báo Fed giảm lãi suất từ tháng 6 hay giờ chuyển sang tháng 9 cũng chỉ là kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Áp lực hiện tại lên tỷ giá hối đoái cũng không vì thế mà nhiều hơn và chấp nhận ở biên độ cao như từ đầu năm đến nay. VN vẫn có các điều kiện để duy trì tỷ giá ổn định cho đến hết năm", PGS-TS Đinh Trọng Thịnh chia sẻ.