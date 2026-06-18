Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 96,7%, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số

Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị ẢNH: T.L

Theo báo cáo của Văn phòng, từ ngày 1.1 đến 31.5.2026, đơn vị đã tiếp nhận 68.538 hồ sơ các loại và hoàn thành xử lý 58.189 hồ sơ. Trong đó, 56.272 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 96,7%; số hồ sơ trễ hạn là 1.917 hồ sơ, chiếm 3,3%.

Lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Đối với tổ chức, Văn phòng tiếp nhận 155 hồ sơ, đã giải quyết 130 hồ sơ, tất cả đều đúng hạn. Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổng số hồ sơ thuộc diện giải quyết là 47.676 hồ sơ; trong đó đã hoàn thành xử lý 37.375 hồ sơ, gồm 35.623 hồ sơ đúng hoặc trước hạn và 1.752 hồ sơ quá hạn.

Trong kỳ, Văn phòng đã tiếp nhận và xử lý 20.707 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, gồm 232 hồ sơ của tổ chức và 20.475 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân. Riêng hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân có hơn 99% được giải quyết đúng hạn.

Song song với đó, đơn vị đã thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai cho 52.336 trường hợp, góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Trong công tác giải quyết đơn thư, Văn phòng tiếp nhận 164 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị; đã xử lý xong 155 đơn, không để phát sinh các vụ việc tồn đọng kéo dài. Đơn vị cũng phối hợp cung cấp thông tin, trình bày ý kiến liên quan đến 21 vụ việc theo yêu cầu của tòa án và hoàn thành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 218 trường hợp.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, Văn phòng thực hiện đo đạc lập bản đồ phục vụ giao đất và cấp giấy chứng nhận cho 21.974 hồ sơ; đo đạc nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 126 hồ sơ; chỉnh lý hơn 10.218 hồ sơ bản đồ địa chính.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Văn phòng Đăng ký đất đai đang tham gia thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 15D kết nối cảng Mỹ Thủy, Khu công nghiệp VSIP, Khu đô thị Tây Nam Hồ Xá, dự án Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn 2, dự án đường sắt cao tốc và các công trình đo đạc phục vụ cấp giấy chứng nhận cho các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đơn vị đã hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai tại nhiều địa phương, đồng thời tiếp tục kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đến nay, dữ liệu đã được đồng bộ tại 77/78 xã, phường; trong đó 67 xã, phường thực hiện đồng bộ dữ liệu hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời tăng cường kiểm soát tỷ lệ hồ sơ quá hạn nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động hồ sơ địa chính, lưu trữ và cung cấp thông tin đất đai; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của tỉnh. Đơn vị cũng tập trung mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường số hóa hồ sơ, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.