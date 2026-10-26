Tỷ lệ học sinh sử dụng AI lấn lướt thầy cô vì sao là điều quan ngại?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh phát biểu tại sự kiện ngày 26.10 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Sáng 26.10, đoàn đại biểu cấp cao dẫn đầu bởi tiến sĩ Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, kiêm Chủ tịch hội đồng Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), đã tới thăm và làm việc tại 2 trung tâm khu vực của SEAMEO ở Việt Nam là SEAMEO RETRAC chuyên về đào tạo và SEAMEO CELLL chuyên về học tập suốt đời.

Phát biểu tại lễ tiếp đón, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), cho biết chuyến thăm là dịp để Việt Nam và Brunei Darussalam tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác. Bộ GD-ĐT cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ 2 trung tâm SEAMEO đặt ở Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh khu vực và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước.

Tiến sĩ Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, nhận định việc cùng hợp tác trên quy mô khu vực ngày càng quan trọng, trong bối cảnh các hệ thống giáo dục khắp Đông Nam Á đang phải ứng phó với tốc độ phát triển công nghệ và chuyển đổi số nhanh chóng.

Thực tế này yêu cầu chúng ta phải tăng cường năng lực lãnh đạo giáo dục, trang bị cho giáo viên những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, nắm bắt đổi mới sáng tạo và thúc đẩy học tập suốt đời.

Dịp này, bà Hajah Romaizah cũng biểu dương SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL vì đã giải quyết các ưu tiên nêu trên qua việc nâng cao năng lực, trao đổi tri thức và hợp tác nghiên cứu với các bên liên quan.

Giám đốc Ban thư ký SEAMEO Habibah Abdul Rahim ẢNH: NGỌC LONG

Tiến sĩ Habibah Abdul Rahim, Giám đốc Ban thư ký SEAMEO, bật mí thêm rằng thời gian qua trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là chủ đề "nóng" trong nhiều diễn đàn khu vực và thế giới. Nhưng, bà bày tỏ nhiều lo ngại với tương lai của giáo dục, khi các báo cáo của OECD mới đây cho thấy tỷ lệ học sinh sử dụng AI thậm chí còn lấn lướt thầy cô, lên đến mức 46% so với 36% ở nhóm giáo viên.

"Tỷ lệ học sinh dùng AI tại Đông Nam Á còn cao hơn nữa", bà chia sẻ.

Theo bà, trẻ em trong khu vực đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lực học tập nền tảng, khi cứ hai trẻ thì một em không đạt trình độ thông thạo đọc hiểu tối thiểu. Đây là tín hiệu đáng lo, bởi AI đòi hỏi người sử dụng phải có năng lực đọc hiểu tốt.

"Nếu trẻ không thể đọc, tư duy và thấu hiểu, làm sao các em có thể phản biện kết quả do AI cung cấp? Làm sao các em có thể nhận diện những thiên kiến trong câu trả lời của AI khi nó nói năng quá mượt mà?", bà đặt vấn đề.

Đó là lý do bà kỳ vọng 2 trung tâm SEAMEO tiếp tục hợp tác để mang đến tác động lớn hơn nữa cho giáo dục khu vực. "Chúng tôi khuyến khích cả 2 trung tâm tiếp tục xây dựng hợp tác dựa trên các thách thức cụ thể của từng quốc gia thành viên", bà nói.

Tiến sĩ Habibah Abdul Rahim đồng thời lưu ý, cần ghi nhận cách lãnh đạo nhà trường thay đổi công tác quản trị, cách giáo viên áp dụng phương pháp mới và cách người học lớn tuổi tiếp cận cơ hội để xác định mô hình nào hiệu quả, từ đó nhân rộng ra quy mô lớn hơn.

Tại sự kiện, Giám đốc SEAMEO RETRAC Lê Thị Thùy Dương và Giám đốc SEAMEO CELLL Lê Thị Mỹ Hà đã báo cáo kết quả hoạt động, thành tựu nổi bật trong năm học 2025-2026 đồng thời chia sẻ các định hướng ưu tiên ở giai đoạn tiếp theo - bao gồm mở rộng mạng lưới hợp tác để đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của giáo dục trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

Sau chương trình làm việc, đoàn đại biểu tiếp tục tới thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (TP.HCM) để tìm hiểu công tác giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Việt Nam, Bộ trưởng Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh dự kiến gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn để trao đổi các vấn đề hợp tác giáo dục và đào tạo.

Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Thanh Minh phát biểu chào mừng ẢNH: NGỌC LONG