Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh gia tăng nhanh theo các năm

Thừa cân, béo phì gây ra các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe học sinh như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, trầm cảm, ung thư… Tỷ lệ thừa cân, béo phì gia tăng nhanh theo các năm, nội thành cao hơn ngoại thành. Một số trường tiểu học khu vực nội thành có tỷ lệ thừa cân, béo phì lên tới 55,7%.



Nhóm tuổi tiểu học là giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng về thể lực và trí tuệ, do đó nếu can thiệp giai đoạn này sẽ đạt hiệu quả cao.

Sở Y tế Hà Nội cho biết mô hình can thiệp phòng chống thừa cân, béo phì cho học sinh tại một số trường tiểu học của Hà Nội được cơ quan này phối hợp Sở GD-ĐT Hà Nội triển khai trong các năm 2023 - 2025.

Mô hình thực hiện 5 mục tiêu gồm: đảm bảo môi trường, điều kiện thực hiện mô hình can thiệp; nâng cao kiến thức, thực hành về phòng chống thừa cân, béo phì cho học sinh, phụ huynh, nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên chế biến bữa ăn bán trú trong các trường học; cung cấp bữa ăn theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của ngành y tế cho trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường, trẻ thừa cân, béo phì tại trường học và gia đình; tăng cường hoạt động thể lực nhằm phòng chống thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học; kiểm soát tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học trong thời gian can thiệp. Đến cuối năm 2025 sẽ đánh giá kết quả can thiệp trước khi nhân rộng mô hình ở giai đoạn tiếp theo.