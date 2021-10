Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tại ĐBSCL còn thấp so với nhu cầu

Kiên Giang ưu tiên tiêm vắc xin cho toàn dân Phú Quốc

Ngày 3.10, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, cho biết đến chiều cùng ngày, toàn TP.Phú Quốc phấn đấu đạt kế hoạch tiêm vắc xin đề ra, một số nơi tổ chức tiêm ca 3 vào buổi tối cho kịp tiến độ. Chỉ còn số lượng ít người dân đi biển chưa về kịp thì sẽ tổ chức tiêm vét cho bà con trong buổi sáng 4.10 là hoàn thành 100% dân số độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho rằng đây là niềm vui lớn đối với người dân Phú Quốc, là điều kiện tốt nhất để Phú Quốc mở cửa du lịch, thực hiện thí điểm hộ chiếu vắc xin. “Trách nhiệm lớn nhất, cao nhất là địa phương phải làm sao đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, bởi Phú Quốc an toàn tuyệt đối thì khách du lịch họ mới đến nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm. Còn Phú Quốc không an toàn thì chắc chắn họ còn do dự, cân nhắc. Do đó, chúng tôi xác định an toàn cho người dân trên đảo để đảm bảo an toàn đón khách du lịch là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện nay và thời gian tới. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cũng như điều kiện kế hoạch đặt ra, quyết tâm cao nhất thực hiện xong việc tiêm vắc xin cho người dân”, ông Hưng nói.

Qua 4 đợt, Kiên Giang có hơn 18% dân số được tiêm vắc xin Covid-19. Đợt 5 này, Kiên Giang được phân bổ 400.000 liều vắc xin, trong đó có 300.000 liều vắc xin Vero Cell, nâng tổng số người dân được tiêm vắc xin lên hơn 30%. Đặc biệt, đến thời điểm này, Kiên Giang đảm bảo 100% người dân được tiêm vắc xin mũi 2, nhất là đối với vắc xin Moderna và Pfizer đúng thời gian quy định, không có trường hợp nào quá thời gian mũi 2 mà không có vắc xin tiêm.

Theo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, Sở có tính toán, có chủ động ngay từ đầu, không để tình trạng hết thời gian mà không có vắc xin tiêm mũi 2 theo quy định.

Mong Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết thời gian qua, Cà Mau đã nhận được tổng số 202.450 liều vắc xin từ Bộ Y tế, thực hiện tiêm cho 216.059 người, chiếm khoảng 13,9% dân số trong toàn tỉnh, tỷ lệ này khá thấp. Sở vừa kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ, phân bổ vắc xin để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 Moderna.





Ông Dũng cũng lý giải, vào tháng 7, Bộ Y tế phân bổ 33.600 liều vắc xin Moderna và 1.728 liều Moderna cấp cho lực lượng công an. Theo đó, tỉnh đã tiêm cho 35.280 người. Thời gian gần đây, Bộ Y tế phân bổ cho Cà Mau 11.700 liều vắc xin Pfizer để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 Moderna. Như vậy, tỉnh còn 21.580 người tiêm Moderna đã qua 8 tuần nhưng chưa tiêm mũi 2. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, phân bổ cho tỉnh 22.000 liều Moderna hoặc Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã qua 8 tuần tiêm mũi 1 Moderna.

Ông Dũng cũng có biết, khả năng Cà Mau có thể tiêm vắc xin trên diện rộng 1 ngày tiêm hơn 40.000 liều vắc xin.

Tại TP.Cần Thơ, BS.CK2 Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho biết địa phương đã được Bộ Y tế phân bổ 341.440 liều vắc xin phòng Covid-19 các loại. Tính đến chiều 2.10, các quận huyện đã tiêm được tổng cộng 356.263 liều, đạt tỷ lệ tiêm 23,8% nhu cầu. Trong đó, có 61.004 người đã được tiêm đủ mũi 2, đạt tỷ lệ 4,9%.

“Tỷ lệ tiêm cũng như số lượng vắc xin trên còn rất hạn chế so với nhu cầu của thành phố lên tới trên 1,7 triệu liều. Hiện thành phố đang rất mong được Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin để tiếp tục triển khai tiêm cho người dân”, BS Giang nói và cho biết khi được phân bổ thêm vắc xin thì Cần Thơ có thể triển khai chiến dịch tiêm trên diện rộng với công suất khoảng 20.000 người/ngày.