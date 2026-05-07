Tỷ lệ xe điện tại các phường trung tâm Hà Nội bắt đầu tăng

Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại 9 phường trong Vành đai 1, gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Xe máy sử dụng xăng đang chiếm tỷ trọng áp đảo tuyệt đối tại 9 phường trong Vành đai 1 Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Ban Đô thị, tổng số xe máy tại 9 phường trong khu vực Vành đai 1 có quy mô rất lớn dao động từ 1.700 - 85.000 xe mỗi phường.

Trong số này, P.Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất khoảng 89.000 xe, xếp sau là P.Tây Hồ khoảng 81.000 xe, P.Ngọc Hà khoảng 65.000 xe, P.Giảng Võ khoảng 67.000 xe, P.Hai Bà Trưng khoảng 63.000 xe, P.Ba Đình khoảng 49.000 xe, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 35.000 xe.

Hai phường có số lượng xe thấp nhất là Cửa Nam 6.000 xe và Ô Chợ Dừa 2.700 xe.

Ban Đô thị cho biết, xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng chiếm tỷ trọng áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến khoảng 94 - 97% tổng số phương tiện.

Xe máy điện đã xuất hiện tại tất cả các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, dao động khoảng 1.000 - 3.500 xe/phường, tương ứng khoảng 3 - 6%. Các loại phương tiện khác gần như không đáng kể.

Ban Đô thị nhận định, cơ cấu phương tiện xe máy hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu xăng, trong khi tỷ lệ chuyển đổi sang phương tiện điện còn thấp. Tuy nhiên, số lượng xe điện tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ đã bắt đầu tăng, cho thấy xu hướng chuyển dịch bước đầu.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, Ban Đô thị cho biết ô tô chạy xăng chiếm tỷ trọng chủ đạo tại tất cả các phường, phổ biến từ 75 đến trên 80% tổng số phương tiện. Xe sử dụng dầu diesel chiếm tỷ lệ đáng kể, chiếm khoảng từ 15 đến trên 40%, trong đó P.Cửa Nam có tỷ lệ xe dầu rất cao.

Ô tô điện bước đầu đã xuất hiện tại các phường nhưng số lượng còn hạn chế, khoảng 2 - 6% tổng số xe. Đối với xe hybrid, số lượng gần như không đáng kể.

Ban Đô thị cho rằng, nguyên nhân khiến xe máy xăng chiếm áp đảo là do thiếu chính sách tài chính đủ mạnh, hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ, giá điện và khung giá sạc chưa có cơ chế ưu đãi riêng cho giao thông xanh. Tỷ lệ người dân dùng vận tải công cộng hiện mới đạt 19,5%, thói quen đi xe cá nhân chạy xăng phổ biến do tính linh hoạt, tiện lợi.

Từ đó, Ban Đô thị kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế phí đăng ký, cấp biển số đối với phương tiện xanh; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện đề án vùng phát thải thấp, xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện rõ ràng, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1.7 đến ngày 31.12, thành phố triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại vùng lõi P.Hoàn Kiếm, gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Từ ngày 1.1.2027 đến ngày 31.12.2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1.1.2028 đến ngày 31.12.2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.

Số liệu thống kê thể hiện, Hà Nội đang có hơn 8 triệu phương tiện giao thông cá nhân, gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy. Riêng trong Vành đai 1 có trên 450.000 xe máy.