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    Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng triển khai internet vệ tinh Starlink

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin TP.Hải Phòng triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

    Ngày 15.10, UBND TP.Hải Phòng cho biết tỷ phú Elon Musk vừa chia sẻ thông tin về việc thành phố triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại hai đặc khu biển, đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

    Trong bài đăng ngày 14.10 trên mạng xã hội X, ông Elon Musk viết: "Starlink brings Internet access to remote places" (Starlink mang internet đến những nơi xa xôi).

    Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng triển khai Internet vệ tinh Starlink - Ảnh 1.

    Bài chia sẻ của tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tập đoàn SpaceX trên mạng xã hội X về việc TP. Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 2 đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Trước đó, ngày 8.10, trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số TP.Hải Phòng năm 2026, Sở KH-CN Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho hai đặc khu.

    Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Hải Phòng triển khai 10 thiết bị đầu cuối, gồm 6 thiết bị tại Cát Hải và 4 thiết bị tại Bạch Long Vĩ. Các địa điểm được hỗ trợ sử dụng miễn phí dịch vụ trong 6 tháng.

    Tại Cát Hải, thiết bị được lắp đặt ở trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu.

    Ngày 9.10, UBND đặc khu Cát Hải phối hợp với Sở KH-CN Hải Phòng nghiệm thu hệ thống, kiểm tra chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và khả năng duy trì kết nối.

    Starlink là dịch vụ internet sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do SpaceX phát triển, có khả năng cung cấp kết nối tại các khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

    Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng triển khai Internet vệ tinh Starlink - Ảnh 2.

    Lắp đặt thiết bị thu tín hiệu vệ tinh Starlink tại bến phà Gia Luận, đặc khu Cát Hải (TP.Hải Phòng)

    ẢNH: XUÂN THỦY

    Theo Sở KH-CN Hải Phòng, việc đưa Starlink vào sử dụng tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ nhằm bổ sung hạ tầng viễn thông, tăng khả năng dự phòng thông tin liên lạc, nhất là khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố mạng truyền thống.

    Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá chất lượng kết nối, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành trước khi xem xét mở rộng ứng dụng tại các khu vực có nhu cầu.

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