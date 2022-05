U.23 Indonesia nhận tin ‘dở khóc dở cười’ trước trận sống còn với Myanmar

Theo báo giới Indonesia, hậu vệ cao 1,94m quốc tịch Anh sẽ sớm góp mặt cùng tuyển U.23 nước này tại SEA Games 31. Tuy nhiên, Baggott sẽ chỉ bay từ Anh đến thẳng Hà Nội sau khi được CLB Ipswich Town cho phép nếu hoàn tất kiểm tra y tế.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết, Baggott đã không được CLB của mình cho phép dự SEA Games 31 cùng tuyển U.23 do HLV Kieran McKenna của CLB Ipswich Town cần sự có mặt của anh ở giải League One (hạng 3 của Anh). Tuy nhiên, lịch thi đấu của CLB Ipswich Town đã kết thúc vào ngày 30.4, Baggott vẫn chưa đến Việt Nam do hậu vệ này vẫn còn tham gia đội U.23 Ipswich Town đá trận cuối U.23 Coventry City vào ngày 10.5.

Vì vậy, HLV Shin Tae-yong hy vọng trung vệ cao kều này sẽ kịp góp mặt của tuyển U.23 Indonesia dự SEA Games 31. Tuy nhiên, theo thông tin từ trang TWTD của Anh ngày 14.5, Baggott hiện chưa thể từ Anh bay thẳng về Việt Nam do phải xin phép CLB của mình sau khi trải qua một loạt các cuộc kiểm tra y tế.





Nguồn tin trên tiết lộ, Baggott bị chấn thương nhẹ và đã phải bỏ lỡ trận đấu với U.23 Coventry, nên nếu được phép, cầu thủ 19 tuổi sẽ bay từ Anh đến Việt Nam sớm nhất là vào ngày 15.5. Thế nhưng, sau trận thắng U.23 Philippines hôm 13.5, HLV Shin Tae-yong xác nhận Baggott không thể góp mặt trong đội hình tuyển U.23 Indonesia ở trận quyết đấu với U.23 Myanmar tranh vé vào bán kết ở lượt cuối bảng A diễn ra lúc 16 giờ ngày 15.5. Điều này có nghĩa là Baggott sẽ chỉ có thể tăng cường cho hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo nếu họ tiến vào bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 19.5.

Thậm chí, nếu kịp hội quân và tuyển U.23 Indonesia vào bán kết, ông Shin Tae-yong vẫn chưa chắc chắn có tung Baggott ra sân hay không do trung vệ này vẫn đang hồi phục chấn thương.

Sự góp mặt của Baggott được chính HLV Shin Tae-yong đánh giá là rất quan trọng cho tuyển U.23 Indonesia. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết sự vắng mặt của hậu vệ cao kều này là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của ông nhận thất bại trước chủ nhà U.23 Việt Nam trong trận ra quân bảng A.

Hiện tại, U.23 Việt Nam (7 điểm) đang đứng đầu bảng A và gần như nắm chắc vé bán kết do chỉ gặp U.23 Timor Leste (đội đã bị loại) ở lượt cuối vào ngày 15.5. Trong khi đó, dù có cùng 6 điểm như U.23 Indonesia nhưng U.23 Myanmar xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, nếu muốn vào bán kết, đội bóng của HLV Velizar Popov buộc phải thắng Indonesia.