U.23 Thái Lan bất ngờ thay đổi mục tiêu tại giải U.23 Đông Nam Á

Ngay sau chức vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Thái Lan vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, LĐBĐ nước này đặt mục tiêu cho các đội trẻ phải hướng tới các chức vô địch tiếp theo như U.23 Đông Nam Á, kỳ SEA Games tại Việt Nam trong tháng 5 và tiến xa hơn vòng tứ kết tại giải U.23 châu Á diễn ra trong tháng 6 tại Uzbekistan.

Tuy nhiên, đội U.23 Thái Lan dự giải U.23 Đông Nam Á do HLV người Tây Ban Nha, Salvador Valero Garcia dẫn dắt thực chất chỉ là đội U.19 được tăng cường 3 cầu thủ từ đội U.23. Cũng gần giống như đội U.23 Việt Nam dự giải này với thành phần đa số cầu thủ U.21.

Sau thời gian tập trung và tập luyện khoảng 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng Pattana ở tỉnh Chonburi, đội U.23 Thái Lan đã bay sang Campuchia ngày 11.2 chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng C gặp U.23 Singapore ngày 16.2, sau đó là trận gặp U.23 Việt Nam ngày 22.2 đều diễn ra lúc 19 giờ và trên sân Prince ở Phnom Penh.





HLV Salvador Valero Garcia trả lời tờ Siamsport cho biết: “U.23 Thái Lan dự giải lần này có thành phần đa số là cầu thủ U.19, và là đội có tuổi đời trẻ nhất so với 2 đối thủ còn lại trong bảng C (Việt Nam và Singapore). Do đó, mục tiêu trước mắt của chúng tôi là thi đấu cọ xát với các đối thủ có tuổi đời lớn hơn này, và chắc chắn cũng mạnh hơn. Đây là điều rất quan trọng trong chiến lược phát triển các cầu thủ trẻ. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng, và tiến xa nhất có thể ở giải lần này”.

Cũng theo HLV Salvador Valero Garcia: “Việc U.23 Indonesia rút lui khỏi giải vì tình trạng Covid-19, khiến chúng tôi càng thận trọng hơn và tuân thủ tất cả các quy tắc cùng biện pháp thi đấu bong bóng của LĐBĐ Đông Nam Á. Về mục tiêu vô địch giải này, rõ ràng còn sớm để đánh giá vì chúng tôi cần phải vượt vòng bảng trước 2 đối thủ rất mạnh là U.23 Việt Nam và Singapore”.

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2022, đội nhất bảng trong 3 bảng đấu sẽ giành quyền vào bán kết cùng 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. U.23 Indonesia là đội đương kim vô địch khi đăng quang năm 2019 nhưng hiện đã rút lui. Trước đây, ở lần đầu tổ chức năm 2005, U.23 Thái Lan là đội vô địch trên sân nhà, nhưng U.23 Việt Nam không tham gia giải này.